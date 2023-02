Guía TV: Selección Nacional femenina, Real Madrid y Clausura 2023 pasarán por su pantalla

La semana empieza con muchas emociones para los fiebres del fútbol, pero también deberán tomar decisiones sobre qué desea ver en su pantalla, de acuerdo con lo que le ofrece la parrilla de canales.

Por ejemplo, este martes la Selección Nacional femenina se enfrenta a Nigeria, por la cuadrangular Revelations Cup 2023 a partir de la 1 p. m. Una hora después se vendrá el juego de la Champions League entre el Liverpool y el Real Madrid, por los cuartos de final, así que deberá acomodar su horario para ver los compromisos.

Y por si fuera poco, la novena fecha del Torneo de Clausura comienza este mismo martes con el clásico provincial, entre el líder Alajuelense y el Cartaginés.

La batalla por la Orejona continúa el miércoles con los duelos Inter vs. Porto y el RB Leipzig vs. Manchester City, sin olvidar el clásico provincial entre Herediano vs. Saprissa, por el certamen local.

Además, no se pueden perder los compromisos por la Europa League, donde el Manchester United recibe al Barcelona, luego de igualar 2-2 con el Camp Nou y los torneos continentales de la Copa Libertadores y la Recopa Sudamericana.

Martes

1 p. m. Costa Rica vs. Nigeria (Revelations Cup 2023, femenino), por TD+ y Canal 4.

1:40 p. m. Eintracht Frankfurt vs. Nápoles (Champions League), por ESPN.

1:40 p. m. Liverpool vs. Real Madrid (Champions League), por ESPN 2.

3:50 p. m. México vs. El Salvador (Premundial Sub 17, Cuartos de final), por ESPN.

3:55 p. m. Nacional vs. Sporting Cristal (Copa Libertadores), por ESPN 3.

4 p. m. México vs. Colombia (Revelations Cup 2023, femenino), por TUDN.

6:15 p. m. Independiente Del Valle vs. Flamengo (Recopa Sudamericana), por ESPN 2.

6:50 p. m. Guatemala vs. Estados Unidos (Premundial Sub 17, Cuartos de final), por ESPN.

8 p. m. Alajuelense vs. Cartaginés (Clausura 2023), por FUTV.

Miércoles

1:40 p. m. Inter vs. Porto (Champions League), por ESPN.

1:40 p. m. RB Leipzig vs. Manchester City (Champions League), por ESPN y Canal 7.

2 p. m. Grecia vs. Guanacasteca (Clausura 2023), por FUTV.

5:30 p. m. Santos vs. San Carlos (Clausura 2023), por Tigo Sports.

6:15 a. m. Carabobo FC vs. Atlético Mineiro (Copa Libertadores), por ESPN.

6:50 a. m. Panamá vs. Honduras (Premundial Sub 17, Cuartos de final), por ESPN 2.

8 p. m. Herediano vs. Alajuelense (Clausura 2023), por FUTV.

Jueves

11:30 a. m. Nantes vs. Juventus (Europa League), por ESPN 2.

11:30 a. m. PSV vs. Sevilla (Europa League), por ESPN.

1:45 p. m. Roma vs. Salzburg (Europa League), por ESPN.

1:45 p. m. Manchester United vs. Barcelona (Europa League), por ESPN 2.

5 p. m. Guadalupe vs. Pérez Zeledón (Clausura 2023), por Tigo Sports.

6:15 p. m. Universidad Católica vs. Millonarios (Copa Libertadores), por ESPN.

7 p. m. Puntarenas vs. Sporting FC (Clausura 2023), por Tigo Sports.

Viernes

11:30 a. m. Fortuna Düsseldorf vs. Braunschweig (Bundesliga 2), por Sky 504/546.

11:30 a. m. Karlsruher vs. Jahn Regensburg (Bundesliga 2), por Sky 504/546.

1:30 p. m. Mainz 05 vs. Borussia Mönchengladbach (Bundesliga), por Sky 504/546.

2 p. m. Elche vs. Real Betis (Liga Española), por Vix + Tigo, Sky 504/546.

3:50 p. m. Premundial Sub 17, (semifinal), por ESPN 2.

6:30 p. m. Miami Heat vs. Milwaukee Bucks (NBA), por ESPN.

6:50 p. m. Premundial Sub 17, (semifinal), por ESPN 2.

9 p. m. Oklahoma City Thunder vs. Phoenix Suns (NBA), por ESPN.

9 p. m. Mazatlán FC vs. Pumas UNAM (Liga Mexicana), por ESPN 2.