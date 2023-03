Estrella del Bayern Múnich sorprendió al mundo con unas tristes declaraciones

El defensor del FC Bayern Múnich, Alphonso Davies, sorprendió a miles de aficionados tras realizar unas tristes declaraciones que, para muchos, son evidencia de que pasa por una depresión.

El jugador canadiense hizo una transmisión en vivo por una red social y se desahogó con algunos fans asegurando que está solo.

“La vida como futbolista profesional es genial, sin duda. Pero después del entrenamiento no hay nada que hacer, no tengo familia y mi novia no vive conmigo, estoy solo”, indicó.

El lateral hasta comentó que se siente como un perdedor a nivel personal.

“Probablemente, tenga solo como cinco amigos y siempre trabajan, estoy solo, soy un perdedor popular”, dijo bastante abrumado.

Las declaraciones de Davies son una muestra de que, aunque cumplen sus sueños, los futbolistas que se van a jugar a otro país pasan mucha soledad y problemas de salud mental.

Muchas personas se conmovieron por la situación del norteamericano y le enviaron mensajes de fuerza y apoyo.

☹️ La dura reflexion de Alphonso Davies:



😔 No tengo familia, mi novia no vive conmigo, estoy solo en Múnich.



💔 Probablemente tengo cinco amigos, soy un perdedor popular. pic.twitter.com/WOziJJZvLN — camisetasfutbolsorpresa (@cfutbolsorpresa) March 26, 2023

Tiene mucho dinero, fama y el reflector pero vive solo, no tiene familia y su novia no está con él, así es la vida de Alphonso Davies, el canadiense del Bayern mismo que se autodenomina “perdedor popular”.



En algunas personas, la fama y el dinero no compra la felicidad. pic.twitter.com/2HjOHRVBlE — Camarrada Memo (@gap_mar) March 26, 2023