Conozca al nuevo He-Man: Nicholas Galitzine será la estrella de la película de ‘Masters of the Universe’

El actor Nicholas Galitzine necesitará dejarse crecer el cabello un poco, pues recientemente fue seleccionado para interpretar a He-Man en la película Masters of the Universe.

Galitzine es un actor británico de 29 años, quien ha protagonizado varias películas, entre ellas The Idea of You, junto a Anne Hathaway en Amazon Prime, y Purple Hearts, de Netflix.

De acuerdo con la revista especializada Variety, la cinta llegará a las salas de cine el 5 de junio de 2026, tras un largo camino para poder contar con el visto bueno para rodarse.

De hecho, inicialmente el actor Kyle Allen iba a dar vida al superhéroe; no obstante, se desconocen los motivos por los cuales ya no está en el proyecto. Además, la cinta iba a ser una producción de Netflix, pero en 2023 la plataforma de streaming canceló el proyecto.

Según revela Variety, la cinta sigue al príncipe Adam luego de que “se estrella contra la Tierra en una nave espacial cuando era niño y, décadas después, regresa a su planeta natal para defenderlo de las fuerzas del mal y del malvado Skeletor. Pero para derrotar al poderoso villano, necesita descubrir los misterios de su pasado y convertirse en He-Man”.

La cinta de Amazon, MGM Studios y Mattel será dirigida por Travis Knight.

