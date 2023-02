Amazon Prime muestra el primer avance de ‘The Power’, nueva serie con tintes sobrenaturales

Amazon Prime Video lanzó el adelanto oficial de su nueva serie The Power, basada en la galardonada novela homónima de la escritora británica Naomi Alderman.

Ese libro es uno de los best seller de la prestigiosa lista de The New York Times y su adaptación ha sido muy esperada por el público.

Esta serie de ciencia ficción, en la que trabaja la actriz Toni Collette, se estrenará exclusivamente en la plataforma el 31 de marzo, con nuevos episodios disponibles cada viernes hasta llegar al final de la temporada el 12 de mayo.

¿De qué trata la serie? Copiado!

En The Power, repentinamente y sin advertencia, unas adolescentes desarrollan el poder de electrocutar a la gente según su voluntad, con tan solo mover los dedos.

La historia cuenta con un grupo de extraordinarios personajes provenientes de Inglaterra, Estados Unidos, Nigeria y Europa del Este. El poder de ellos evoluciona de una sensación de hormigueo en las clavículas a un cambio completo, que afectará el balance del mundo.

La reconocida actriz Toni Collette encarnará a la alcaldesa Margot Cleary-Lopez en esta nueva producción. (Prime Video)

Esta nueva serie es creada por Amazon Studios y SISTER, de la mano de Raelle Tucker –de True Blood–, como productor ejecutivo.

Las adolescentes se enfrentarán a problemas debido a los poderes que desarrollan. (Katie Yu/Katie Yu/Prime Video)

Este trabajo reúne a estrellas muy conocidas y talentos jóvenes. A continuación, le detallamos el reparto de The Power, nueva apuesta de Amazon Prime Video: