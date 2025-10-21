Tecnología

WhatsApp activa una función oculta para frenar estafas a adultos mayores: así puede usarla

Meta implementó funciones que advierten sobre fraudes al compartir pantalla o recibir mensajes sospechosos en WhatsApp y Messenger

Por Europa Press
Meta detectó estafas contra adultos mayores y activó alertas en WhatsApp y Messenger para prevenir fraudes y robos de información.
Meta detectó estafas contra adultos mayores y activó alertas en WhatsApp y Messenger para prevenir fraudes y robos de información. (Canva/Canva)







