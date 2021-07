TouchPad HP: producto inmaduro pero con buen sistema operativo

La TouchPad HP se vende a $500 el modelo de 16 Gb, y a $600, el de 32 Gb en EE. UU. Se distingue del iPad y de modelos con Android de Google porque trabaja con un sistema operativo propio de HP, el WebOS. | HP

¿Han leído los titulares? Hubo un gran terremoto en Haití. Se rescató a algunos hombres de una mina en Chile. Al parecer, hubo un gigantesco derrame de petróleo en el golfo de México.

¿Qué dicen? ¿Suena a que son noticias del año pasado? Bueno, no se lo digan a Hewlett Packard. En junio, introdujo lo que considera un nuevo producto innovador: ¡una tableta con pantalla táctil!

Es la TouchPad HP ($500 por el modelo de 16 Gb, $600 por el de 32 Gb en EE. UU.): un rectángulo negro con brillante pantalla multitáctil de 28 centímetros.

Se pueden hacer acercamientos de mapas, fotografías o páginas web, colocando dos dedos sobre el vidrio y extendiéndolos o juntándolos. La imagen rota en la pantalla cuando se gira 90 grados la tableta.

Los únicos botones son uno de inicio, debajo de la pantalla y dos para aumentar o disminuir el volumen, en el extremo.

Si la descripción suena justo como la del iPad (y las miles de tabletas Android que compiten con ella), tienen razón. HP llega con frescura a sacar una tableta ahora porque el componente más distintivo es su sistema operativo, el WebOS, una variación del programa que corre en los teléfonos celulares Palm, pero es nuevo en las tabletas.

Esto significa, claro, que todavía no hay muchas aplicaciones para ella. ¿Cuántas no son demasiadas? Bueno, 300. HP señala, no obstante, que hay muchas menos para las tabletas Android, incluso después de algunos meses: solo 232.

Hay aplicaciones Kindle, Pandora y Angry Birds, menos mal. Sin embargo, algunas bastante populares están entre las que faltan: no hay Flixter, ni IMDB, ni Pocket God, ni aplicaciones de Google como Google Mobile o Google Earth.

Desde una perspectiva de una lista de equipo, la TouchPad no empieza con el pie derecho. Tiene el mismo tamaño que el iPad, pero es 40% más gruesa y 20% más pesada, una especificación amarga de tragar en un artefacto que se sostiene todo el día.

Tiene una cámara frontal para videoconversaciones, pero, a diferencia de sus rivales, no hay una trasera. Tiene Wi-Fi, pero no puede conectarse a la red de telefonía celular. En ocasiones, puede encontrar su propia ubicación en Bing Maps, usando como referencia el punto cercano de acceso Wi-Fi, pero no tiene un verdadero GPS (¿en qué pensaban?).

Se supone que tiene un chip interno ultrarrápido, pero no se nota. Al rotar la pantalla, le lleva dos segundos ajustarse, una eternidad en tiempos de tabletas. Las aplicaciones pueden tardarse mucho en abrir; por ejemplo, la integrada para chatear tarda siete segundos en aparecer.

A pesar de ser más gruesa, la duración de la batería de la TouchPad es de unas ocho horas por carga (la iPad tiene diez horas).

Bien, hasta HP entiende que la única esperanza de la TouchPad es diferenciarse de las tabletas mejor establecidas. Entonces, la única pregunta que hay que plantearse respecto a la compra, es: ¿los argumentos de HP son suficientemente convincentes como para arriesgarse con esta incógnita?

Este es el quid del argumento de HP. Primero que nada, la TouchPad es hermosa. Es hermosa como la iPad. La caja es de plástico negro brillante, es un imán para huellas digitales, desafortunadamente, pero se ve increíblemente fabulosa los primeros cinco minutos.

El WebOS también es hermoso. Es gráficamente coherente, elegante, fluido y satisfactorio. Eso, al parecer, es el beneficio cuando una sola compañía diseña tanto los componentes como los programas informáticos. Los artefactos Android, en contraste, son una mezcolanza de versiones y presentaciones diferentes.

HP dice que la TouchPad es solo el primero de una familia de modelos. Al final, espera llevar el WebOS a las computadoras e impresoras.

En esta encarnación 1.0, la TouchPad no se acerca a estar tan completa o ser tan madura como la iPad o las mejores tabletas Android; se estarían autodefraudando si compran una en este momento.

Sin embargo, hay síntomas de grandeza. HP llega a esta batalla muy tardíamente, pero dice que pretende mantener el rumbo. Cierto, se está volcando contra molinos de viento, pero, al menos, monta un corcel impresionante.