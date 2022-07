Totlol, un sitio de intercambio de videos... para niños

SAN FRANCISCO, EEUU (AFP) Un papá programador deseoso de compartir su pasión por el intercambio de videos en internet con sus hijos pequeños creó una versión "infantil" del popular YouTube.

Totlol.com recibe miles de visitas diarias desde que Ron Ilan lo lanzó en mayo, como un lugar en la red donde los padres pueden compartir videos divertidos educativos o enternecedores con sus pequeños.

Este padre de dos hijos, oriundo de la Columbia Británica, se embarcó en el proyecto porque su hijo de casi tres años, como muchos niños, sentía curiosidad por las computadoras e internet.

"Me encontré con un niño que quiere saber qué hace papi todo el día en la computadora", contó Ilan, de 38 años, a la AFP.

"No quiere ver a papi enviando correos. Y cuando vas a YouTube te das cuenta muy rápidamente que no está diseñado para padres que busquen videos para sus hijos".

Ilan dijo que a la hora de ver videos para niños pequeños, él y su esposa creían que "tenía que haber algo que no fuera Barney", el popular dinosaurio de un programa de televisión.

Usó así su propio dinero para crear un sitio web donde los padres pueden unirse a una comunidad virtual que "explora" el popular servicio Youtube y selecciona los videos que considera aptos para niños de seis meses a seis años.

"No ves todo YouTube; ves solo lo que los padres creen que es bueno", dijo Ilan, destacando que los videos recomendados reflejan las culturas de todo el mundo.

"Es una colección muy diversa que está creciendo en forma dinámica. No sé qué vendrá la semana próxima, pero estoy seguro que será interesante".

En la página de Totlol puede encontrarse desde un dibujo animado de Madonna cantando "The Wheels on the Bus"; pingüinos bailarines o una adorable serie de animales consolándose uno al otro.

Totlol permite a los padres compartir los videos con sus hijos, de la manera en la que les leerían un cuento, estima Ilan.

"Sería presuntuoso decir que es como mostrarles un libro, pero tiene cualidades que la televisión no tiene", indicó. "Básicamente, los padres construyen la colección".

Totlol no almacena los videos en su servidor, localizado en Nueva York. Los videos siguen estando en las computadoras de YouTube por lo que Google podría optar por desplegar avisos a quienes los ven.

Ilan se opone a bombardear a los niños con publicidad en Totlol y está analizando otras maneras de ganar dinero con el sitio. "Si no funciona, no funciona, pero estoy seguro que lo hará", asegura.

"Algo va a cambiar en el entretenimiento de los niños. Es una nueva generación".

Las estadísticas revelan que casi cinco millones de niños de dos a 11 años por mes miran videos de YouTube.

"Si un sitio que no está diseñado para niños es el destino número uno para los niños, podemos hacerlo mejor", dijo Ilan. Y su objetivo es ayudar a los padres a encontrar los mejores videos.

