Tecnología

Tinder prueba la opción ‘Química’: le presentará a los usuarios un único perfil al día seleccionado con inteligencia artificial

El nuevo sistema se seleccionará con inteligencia artificial, según la información disponible de cada usuario para priorizar la calidad de los nexos

EscucharEscuchar
Por AFP
Tinder implementa la opción Química para ofrecer un solo perfil diario por usuario. La plataforma usa inteligencia artificial para crear conexiones relevantes.
Tinder implementa la opción Química para ofrecer un solo perfil diario por usuario. La plataforma usa inteligencia artificial para crear conexiones relevantes. (Canva stocks/charliepix de charliepix / Alexander Mass de Pexels)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaMAVTinderInteligencia artificial
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.