Tinder prueba la opción ‘Química’: le presentará a los usuarios un único perfil al día seleccionado con inteligencia artificial

Tinder implementa la opción Química para ofrecer un solo perfil diario por usuario. La plataforma usa inteligencia artificial para crear conexiones relevantes.

La empresa con sede en Los Ángeles, Tinder, desarrolla una nueva función denominada Química. Esta herramienta utiliza inteligencia artificial para seleccionar un único perfil diario para cada persona.

La plataforma basa esta elección en los datos disponibles de cada usuario. Spencer Rascoff, presidente ejecutivo de Match Group y Tinder, explicó en un comunicado que la intención es resaltar conexiones más relevantes mediante la tecnología.

Esta evolución responde a una búsqueda de mayor personalización en el servicio. La aplicación busca alejarse del agotamiento que genera el método tradicional de revisión masiva de perfiles.

Hillary Paine, vicepresidenta de producto, mencionó que el sistema de deslizamiento o “swipe” permanece como el núcleo de la plataforma. Sin embargo, las nuevas opciones ofrecen flexibilidad a quienes desean experiencias más profundas.

Según la representante, los usuarios más jóvenes impulsan estos cambios. La generación Z muestra un interés creciente por la socialización comunitaria.

Paine detalló que estos jóvenes prefieren que sus amigos participen en el proceso de conocer personas. Por esta razón, la compañía también realiza pruebas con eventos presenciales para suscriptores.

Tinder incluyó además un formato de cita doble. Esta modalidad permite que dos amigos asistan a un encuentro con personas conocidas en la aplicación.

La empresa considera que este sistema facilita conexiones nuevas en un ambiente más seguro. Las aplicaciones de citas enfrentan el reto de renovar su imagen ante el público.

Una encuesta publicada en julio pasado en el sitio web de la revista Forbes reveló un dato crítico. El 78% de los usuarios siente agotamiento físico y mental por estas plataformas.