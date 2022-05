Estudio: Decretos de Rodrigo Chaves llenaron de ira y tristeza las redes sociales

Muchas personas continúan aplicando a plenitud las medidas de seguridad contra el virus que cambió el nuevo gobierno. (Rafael Pacheco)

Ira y tristeza fueron los sentimientos más predominantes en redes sociales, luego de que el nuevo presidente Rodrigo Chaves anunció sus decretos ejecutivos para eliminar la obligatoriedad del uso de mascarilla en espacios cerrados, e instar a las empresas a no despedir a los trabajadores que no estén vacunados contra la covid-19, según el más reciente estudio de social listening de la firma CAC Porter Novelli.

El informe reveló que la ira predominó en el 65,2% de los comentarios, la tristeza en el 14,8% y el miedo en un 8% de las reacciones, de acuerdo a una revisión de posteos en plataformas digitales como Twitter, Facebook, Instagram, Youtube, blogs y noticias en línea.

“La metodología que usamos para la escucha digital es una herramienta que crea las fórmulas a partir de palabras clave y eso da una formulación que se llama querys, que nos permiten geolocalizar y construir lo que necesitamos trackear. Luego depuramos la información para dejarnos lo que sirve y creamos un dashboard de seguimiento interno para procesar los datos”, explicó Óscar Solano, vocero de la firma.

Según CAC Porter Novelli, el principal sentimiento ante las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno fue negativo (45,3%), seguido del sentimiento neutral (42,6%) y apenas un 12,1% fue positivo.

“El sentimiento neutral es principalmente en el aspecto de divulgación y de enfoque informativo, así como personas con comentarios indiferentes al decreto y que cada uno actúe de acuerdo con cómo se sienta más seguro. Mientras que el positivo fueron comentarios de agrado hacia el decreto y la libertad que da el no tener que utilizar la mascarilla”, puntualizó Solano, quien es vicepresidente Creativo y Digital de la empresa.

De acuerdo con el estudio, las palabras ‘mascarilla’, ‘decreto’, ‘obligatoria’ y ‘vacunación’ se convirtieron en tendencia en las conversaciones digitales luego del anuncio de las directrices, las cuales fueron publicadas en el diario oficial La Gaceta hasta tres días después de ser firmadas por el mandatario.

“Las noticias destacadas con mayor interacción en la conversación están relacionadas con la disconformidad de este decreto, así como que los medios de transporte seguirán solicitando el uso de la mascarilla de forma voluntaria”, concluyó CAC Porter Novelli en su informe.

Aunque Chaves anunció que eliminaría la obligatoriedad de la vacuna en funcionarios públicos, el decreto no lo establece así, sino que únicamente insta a todas las instituciones públicas del Estado y al sector privado costarricense a no aplicar sanciones de despido, en los casos de funcionarios que no cuentan con el esquema de vacunación covid-19, que actualmente es de tres dosis.

Expertos en Derecho Constitucional indican que una decisión como esta, de eliminar la vacunación obligatoria, debía pasar antes por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE), y en vista de lo que indica el decreto publicado, eso no sucedió.

Además, el decreto que elimina el uso obligatorio de mascarilla en espacios cerrados tampoco impide que los patronos sigan exigiendo el uso de tapabocas a su personal en los centros de trabajo, ni tampoco a los comercios la posibilidad de reservarse el derecho de admisión con aquellos clientes que no quieran ponerse el dispositivo para entrar a los establecimientos que así lo dispongan como requisito de ingreso.