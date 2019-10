View this post on Instagram

Hasse niemals Jemanden für das was er fühlt, sagt oder macht. Es gibt für alles einen Grund 💚 Ich persönlich hasse Niemanden auf dieser Erde. Wenn man einem Menschen aufmerksam zuhört und in sein tiefstes Inneres blickt, merkt man, dass Jeder von uns die selben Ziele hat und verletzlich ist ✨ Wir sind nur unterschiedlich aufgewachsen, mit verschiedene Erfahrungen und Eindrücken, aber vom Grunde sind wir alle gleich und miteinander verbunden 💚 ✨ Ich wünsche Jedem nur das Beste für sein Leben, egal wie er mir begegnet 🙏🏼 - In Liebe Jana (📸: @annaullrich) ———————————————— #liebe #meditation #yoga #selflove #burggarten