Por qué no debe ignorar las actualizaciones de seguridad en sus dispositivos

Las actualizaciones de seguridad reducen riesgos digitales, mejoran el rendimiento y evitan accesos no autorizados en celulares, computadoras y otros dispositivos.

Ignorar las actualizaciones de seguridad en los dispositivos expone a los usuarios a robos de datos, suplantación de identidad, estafas y fraudes. Así lo alertó la compañía de ciberseguridad ESET, que advirtió sobre los riesgos crecientes asociados al uso de equipos desactualizados.

La empresa explicó que cada vez que una actualización se pospone, se mantiene abierta una puerta a amenazas digitales. Esa situación facilita accesos no autorizados a información personal y sensible almacenada en los dispositivos.

El riesgo aumentó con la expansión del número de equipos en el entorno personal y laboral. Hoy, la superficie de ataque es mayor. Un computador de trabajo, un teléfono móvil o incluso una smart TV pueden convertirse en un punto vulnerable si no cuentan con el software al día.

ESET señaló que cualquier dispositivo conectado a Internet puede sufrir un ataque cuando carece de las últimas correcciones de seguridad. Los ciberdelincuentes aprovechan fallos conocidos para ejecutar intrusiones de forma rápida y silenciosa.

Más allá de la protección frente a amenazas, las actualizaciones también cumplen otra función clave. Mejoran el rendimiento de los equipos y corrigen errores que afectan la estabilidad y el funcionamiento del sistema.

Recomendaciones para reducir riesgos

ESET difundió una serie de recomendaciones para reforzar la protección digital.

La compañía sugirió hacer un repaso de los dispositivos que se utilizan con mayor frecuencia. Aquellos que almacenan información relevante o se usan a diario deben recibir prioridad. En ese grupo destacan el teléfono móvil y el computador personal.

Otra recomendación consiste en activar las actualizaciones automáticas. Esta opción permite recibir los parches de seguridad de forma inmediata y reduce el riesgo de que el usuario los olvide.

ESET también advirtió sobre el peligro de aplazar las actualizaciones. Postergarlas durante días o semanas incrementa la exposición, sobre todo cuando las vulnerabilidades ya son de conocimiento público y existen ataques en circulación.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.