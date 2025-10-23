Tecnología

Paint, el clásico programa de Windows, se renueva con inteligencia artificial

La función Restyle usa inteligencia artificial para aplicar estilos artísticos con facilidad en computadoras Copilot+

Por Europa Press
Microsoft prueba una nueva función de Paint que aplica estilos artísticos con solo un clic. Disponible en equipos Copilot+.
Herramienta Restyle de Paint REMITIDA / HANDOUT por MICROSOFT Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 23/10/2025 (MICROSOFT/MICROSOFT)







