Paint, el clásico programa de Windows, se renueva con inteligencia artificial

Microsoft integró una nueva herramienta en Paint que permite cambiar el estilo artístico de una imagen con solo presionar un botón. Esta función aprovecha las capacidades de inteligencia artificial generativa que ofrece Copilot.
La herramienta se encuentra disponible en la versión 11.2509.441.0 de Paint, actualmente en etapa de pruebas. Según Microsoft, la opción estará disponible en computadoras Copilot+ con procesadores Snapdragon, y requerirá iniciar sesión con una cuenta de Microsoft.
La función se llama Restyle y permite aplicar estilos artísticos predefinidos sobre imágenes existentes. Para hacerlo, el usuario deberá elegir un estilo y luego hacer clic en el botón Generar. El sistema aplicará automáticamente el estilo seleccionado.
Una vez generada, la nueva imagen podrá copiarse, guardarse o añadirse al canvas en Paint, ampliando las posibilidades creativas para los usuarios que trabajan con gráficos o ilustraciones.
Además de esta nueva herramienta, Copilot en Paint ya ofrece otras funciones como eliminar elementos de una imagen con reconstrucción automática del fondo y eliminar por completo el fondo de una fotografía o ilustración.
Esta novedad forma parte de los cambios anunciados en el portal oficial de Windows Insider, donde Microsoft evalúa funciones antes de que lleguen al público general.
*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.