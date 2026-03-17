Netflix dejará sin servicio a miles de televisores desde marzo de 2026: vea si el suyo está en la lista

Netflix ya no funciona en televisores previos a 2015. Usuarios pueden usar dispositivos externos para mantener el acceso.

Desde este marzo de 2026, Netflix dejó de funcionar en una amplia gama de televisores inteligentes y dispositivos multimedia fabricados antes de 2015. La medida impacta a usuarios en América Latina y España.

La plataforma tomó la decisión para reforzar la seguridad de datos y mejorar la calidad de sonido e imagen. El hardware antiguo no soporta estas funciones de forma eficiente.

Este ajuste responde a una tendencia en la industria tecnológica. Las compañías priorizan equipos compatibles con protocolos modernos y nuevas herramientas de personalización. Los sistemas operativos antiguos limitan estos avances.

Dispositivos que ya no tienen acceso a Netflix

Los usuarios con estos equipos observan un mensaje al abrir la aplicación. El aviso indica que el servicio dejó de estar disponible. Además, los dispositivos quedan sin parches de seguridad.

Entre los modelos afectados figuran:

Apple TV de primera, segunda y tercera generación

de primera, segunda y tercera generación Televisores Sony de series Bravia X9, X85, W95 y W85

Pantallas inteligentes LG y Panasonic fabricadas antes de 2015

fabricadas antes de 2015 Smart TV Samsung modelos EOS entre 2012 y 2015

La medida no afecta a televisores posteriores a 2015 ni a dispositivos como teléfonos, tabletas o computadoras con sistemas actualizados.

Opciones para seguir usando la plataforma

La pérdida de la aplicación no obliga a cambiar de televisor. Existen alternativas que permiten adaptar estos equipos mediante conexión HDMI.

Las opciones incluyen:

Uso de dispositivos externos como Chromecast, Roku o Fire TV Stick

como Chromecast, Roku o Fire TV Stick Conexión de consolas de videojuegos compatibles

compatibles Transmisión desde un teléfono o computadora hacia la pantalla

Estas soluciones permiten mantener el acceso al contenido. El requisito es cumplir con estándares actuales de rendimiento y seguridad.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.