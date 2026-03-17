Tecnología

Netflix dejará sin servicio a miles de televisores desde marzo de 2026: vea si el suyo está en la lista

La plataforma eliminó soporte en equipos antiguos por limitaciones técnicas

EscucharEscuchar
Por El Tiempo / Colombia / GDA
Cuándo va a empezar Netflix a cobrarle a los usuarios por compartir sus cuentas
Netflix ya no funciona en televisores previos a 2015. Usuarios pueden usar dispositivos externos para mantener el acceso. (Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaNetflix
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.