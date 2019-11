Por supuesto, no todo el mundo puede tener estas opiniones si el celular no llega al final del día, algo habitual si el equipo tiene un uso intensivo. Sin embargo, si el rendimiento de la batería del smartphone no es bueno y está preocupado por lo que piensen el resto de las personas, tal vez el curioso Energizer P18K Pop con su enorme batería de 18.000 mAh puede ser su solución.