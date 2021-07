‘El gigante perro araña mutante’ fue el video más popular en YouTube en 2014

'El gigante perro araña mutante' hizo que miles de personas alrededor del mundo rieran, lloraran y hasta se angustiaran, al ver como una mascota disfrazada de arácnido tomó por sorpresa y puso en apuros a más de uno. Así, esta broma grabada en Polonia se convirtió en el video más popular del 2014, en la plataforma YouTube de Google.

Mientras que estrellas como Iniesta, Neymar y Cristiano Ronaldo colocaron como segundo video más visto, un anuncio de Nike, llamado Winner Stays.

El tercer lugar fue para las imágenes que captaron las reacciones del primer beso en un grupo de desconocidos.

La sorprendente actuación de la hermana Cristina, una religiosa italiana que ganó el reto del programa The Voice ocupó el cuarto lugar, mientras que el quinto, fue para una prueba realizada en video, donde se mostraba que el recién lanzado iPhone 6 plus podía doblarse si se aplicaba algo de fuerza en él.

La lista completa se puede consultar acá.

Según anunció Google en un comunicado de prensa: "Para elegir los 10 videos que fueron tendencia este año, se tomó en cuenta el número de vistas, las veces en que fueron compartidos, los comentarios, los "me gusta" y otras expresiones de preferencia."

YouTube también anunció que ocho de los diez videos musicales más populares este año fueron de mujeres, dos de ellos de la cantante colombiana Shakira, que ocupó la tercera y cuarta y posición de la lista, con los videos Can't remember to forget you, a dueto con Rihanna y La La La, tema para el mundial de Brasil 2014, respectivamente.

La plataforma de Google mostró también un video resumen con las tendencias del año titulado YouTube Rewind 2014.