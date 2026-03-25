Inteligencia artificial amenaza empleos de clase media y anticipa crisis global, advierten Nobel de Economía

Nobel de Economía alertan sobre impacto de la IA en empleo y desigualdad. Proponen impuestos globales y fortalecer políticas sociales.

El avance de la inteligencia artificial (IA) y otras tecnologías amenaza los empleos de la clase media y podría provocar una crisis global. Así lo señalaron los economistas Esther Duflo y Abhijit Banerjee, ganadores del Premio Nobel de Economía 2019.

Ambos expertos indicaron que el impacto alcanzará tanto a países ricos como a economías de ingresos medios. Señalaron que aún no existe certeza sobre la magnitud del efecto. Sin embargo, advirtieron que el fenómeno ya apunta a un cambio profundo en el mercado laboral.

Tecnología y empleo bajo presión

Duflo explicó que las nuevas tecnologías ya no afectan solo al sector informal. También impactan ocupaciones de la clase media. Esto ocurre especialmente en países que exportan servicios intelectuales.

La economista indicó que existe evidencia sobre políticas que ayudan en procesos de transición laboral. Estas incluyen programas de protección social y mecanismos para facilitar la búsqueda de nuevos empleos.

Desigualdad y presión fiscal global

Los economistas también alertaron sobre el aumento de la desigualdad global. Señalaron que el número de multimillonarios crece mientras su carga tributaria resulta menor que la de otros grupos.

Duflo sostuvo que una posible solución consiste en aplicar impuestos a grandes fortunas. Indicó que esta medida ganaría viabilidad si varios países la adoptan de forma simultánea.

Banerjee agregó que estos recursos permitirían financiar políticas sociales. También facilitarían enfrentar desafíos como el cambio climático y la migración forzada.

Crisis interconectadas: clima y migración

El economista explicó que los problemas globales están conectados. Indicó que el cambio climático impulsa desplazamientos humanos. Señaló que el apoyo económico en zonas vulnerables reduciría la migración.

También afirmó que la falta de acuerdos internacionales limita soluciones. Esto ocurre tanto en políticas climáticas como en impuestos globales.

Nueva iniciativa académica

Duflo y Banerjee asumieron la dirección de la Lemann Collaborative. Esta iniciativa surge de una alianza entre la Fundación Lemann y la Universidad de Zúrich.

El proyecto busca promover políticas públicas basadas en evidencia. También pretende fortalecer la educación, el empleo juvenil y la protección ambiental.

La iniciativa trabajará junto con el centro de investigación J-PAL.

Duflo mencionó una propuesta presentada en la COP30. Se trata del llamado “Pix del Clima”. Este mecanismo plantea transferencias automáticas en eventos extremos. El sistema también contempla apoyo directo a comunidades afectadas.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.