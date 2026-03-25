Tecnología

Inteligencia artificial amenaza empleos de clase media y anticipa crisis global, advierten Nobel de Economía

Expertos señalan que la IA impactará el empleo global y destacan el rol de políticas públicas y transferencias sociales como respuesta clave

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Esta ilustración muestra la aplicación para teléfonos inteligentes ChatGPT, basada en inteligencia artificial (IA), rodeada de otras aplicaciones.
Nobel de Economía alertan sobre impacto de la IA en empleo y desigualdad. Proponen impuestos globales y fortalecer políticas sociales. (OLIVIER MORIN/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaInteligencia artificial
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.