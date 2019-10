“Para tirar un satélite al espacio, usted no puede ir al banco y decir que va a dar el satélite en garantía, porque no pueden darle una prenda sobre el satélite. Es como que usted sea ganadero, tenga una finca, pero no pueda hipotecar la finca con el banco para traer ganado. Esta ley va a permitir que usted pueda hacer el registro, de forma tal que usted pueda ir al banco, sacar una hipoteca o prenda, con el satélite como garantía”, indicó.