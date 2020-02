“La tecnología no es neutral -destacó Laura Nolan, exingeniera de Google que renunció a la compañía por haber sido asignada a un proyecto para mejorar la tecnología de drones militares de los Estados Unidos-. El uso de software para situaciones de conflicto no es seguro ni razonable. Esos sistemas no entienden reglas abstractas, es imposible programar todo el contenido del derecho humano internacional para que luego lo interpreten automáticamente. Si bien se desarrollan en la actualidad modelos de aprendizaje automático a partir de la experiencia, las máquinas no entenderían el contexto ni lograrían comprender situaciones particulares que se dan con los humanos en escenarios de conflicto, sobre todo porque podrían atacar a población civil sin tener en cuenta su condición. Estoy en contra de este tipo de sistemas y creo que la comunidad científica, y nosotras, como mujeres investigadoras, debemos tomar cartas en el asunto”.