“Había el paradigma de que estudiar una ingeniería, como computación, no era lo ideal para una mujer, porque iba a tener que trabajar horas extra, lo cual no se asocia a poder tener una familia y un horario tradicional. Pero bueno, sí se puede, aquí estoy con dos hijas, grandes ya, a las que he podido dedicarles tiempo”, dijo con orgullo.