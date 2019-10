El diseñador, tomando la vocería del colectivo, escribió recientemente: “Nuestro trabajo no tiene intenciones políticas, ni antes ni ahora. Queremos aclarar que la mayoría de nuestros trabajos son conceptos no funcionales sin intención de producción y que los derechos de estos productos y conceptos están en las manos de sus diseñadores (...). No los use en ningún contexto político”.