"Por ejemplo, todas las mañanas reviso el correo en mi casa, pero no tengo tiempo para responder. Lo que hago es marcar los que me interesan y los pospongo poniendo un horario en que sí tendré tiempo; a esa hora aparecerán en la bandeja de entrada. Se puede hacer lo mismo pero usando la geolocalización, es decir que me muestre el correo pospuesto cuando llegue a la oficina, por ejemplo”, detalla Bonati.