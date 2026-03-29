Impulsa cambio que podría eliminar el ‘auto start-stop’ en autos nuevos: esto se sabe

El sistema “auto start-stop”, que apaga el motor cuando el automóvil se detiene, podría perder presencia en los vehículos nuevos en Estados Unidos. La decisión surge tras un cambio regulatorio de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), que elimina incentivos clave para su adopción.

La medida responde a la eliminación de los llamados créditos fuera de ciclo, creados en 2012 durante la administración de Barack Obama. Estos beneficios otorgaban puntos a fabricantes que incorporaban tecnologías para ahorrar combustible, como este sistema.

Sin esos incentivos, la industria automotriz enfrenta un nuevo escenario. El sistema dejaría de ser una prioridad para los fabricantes, lo que abre la puerta a su desaparición progresiva en modelos futuros.

Cambios en la política ambiental de Estados Unidos

El administrador de la EPA, Lee Zeldin, señaló que el sistema generaba molestias entre conductores. Además, indicó que provocaba desgaste en la batería y no aportaba beneficios ambientales relevantes.

En la misma línea, el secretario de Transporte, Sean Duffy, afirmó que el gobierno busca reducir costos en los automóviles. También planteó que se revisan estándares de consumo y requisitos técnicos que encarecen los vehículos.

Las autoridades coincidieron en que esta tecnología no ofrecía resultados medibles en la reducción de contaminación, pese a su promoción inicial como alternativa ecológica.

Impacto en la industria automotriz

Actualmente, cerca del 60% de los autos nuevos en Estados Unidos incluyen el sistema “auto start-stop”. Sin embargo, una parte significativa de los conductores expresó insatisfacción con su funcionamiento.

La eliminación de los créditos no implica una prohibición. El sistema seguirá disponible. No obstante, pasará a ser una decisión voluntaria para las marcas y no una práctica incentivada.

Esto obliga a los fabricantes a ajustar estrategias. Algunos podrían optar por eliminar la tecnología en próximos lanzamientos.

Ventajas y desventajas del sistema

El sistema se introdujo como una tecnología verde orientada al ahorro de combustible y la reducción de emisiones.

Entre sus ventajas destacan:

Ahorro de combustible

Reducción de ruido en la cabina

Menores emisiones en detenciones

Disminución del tiempo en ralentí

Sin embargo, también presenta desventajas:

Desgaste del motor en ciertos casos

en ciertos casos Baterías más costosas

Beneficio limitado en carretera

Menor utilidad en tráfico intenso

La nueva normativa redefine su papel en el mercado. El “auto start-stop” dejará de ser un estándar impulsado por regulación y dependerá de decisiones comerciales.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.