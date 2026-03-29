Tecnología

Impulsa cambio que podría eliminar el ‘auto start-stop’ en autos nuevos: esto se sabe

La decisión de la EPA cambia reglas para fabricantes y pone en duda la continuidad de esta tecnología en vehículos nuevos

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Por El Universal / México / GDA
Portada El Financiero - 20.01.24
El sistema auto start-stop pierde apoyo en EE. UU. tras eliminación de incentivos. Fabricantes decidirán si lo mantienen. (Shutterstock)







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