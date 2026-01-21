Tecnología

Google apuesta por el cine y la inteligencia artificial: nuevo programa capacitará a más de 100.000 artistas

La inversión incluye cursos gratuitos, becas y un programa de experimentación para cineastas que buscan integrar la IA en sus procesos creativos

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez
Google financiará un programa para formar a cineastas en IA, con alianzas estratégicas y recursos educativos gratuitos.
Google financiará un programa para formar a cineastas en IA, con alianzas estratégicas y recursos educativos gratuitos. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGGoogleInteligencia artificialcine
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.