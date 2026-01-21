Google apuesta por el cine y la inteligencia artificial: nuevo programa capacitará a más de 100.000 artistas

Google financiará un programa para formar a cineastas en IA, con alianzas estratégicas y recursos educativos gratuitos.

Google anunció una inversión de $2 millones para desarrollar un programa educativo que permitirá formar a más de 100.000 cineastas y artistas en habilidades de inteligencia artificial (IA). El proyecto se realizará en colaboración con el Sundance Institute, The Gotham y Film Independent.

La iniciativa forma parte del AI Opportunity Fund, un fondo que busca cerrar la brecha de acceso a conocimientos tecnológicos en sectores clave de la sociedad. Según Google, el 25% de las empresas del sector audiovisual invierte en formación en IA, lo que ha generado una demanda urgente de educación accesible y comunitaria.

Una alianza para democratizar el conocimiento

El Sundance Institute liderará el esfuerzo mediante tres componentes principales:

Alianza para la Alfabetización en IA , que establecerá centros de formación comunitaria, abordará principios éticos sobre el uso de esta tecnología y fomentará la protección de la creatividad humana.

, que establecerá centros de formación comunitaria, abordará principios éticos sobre el uso de esta tecnología y fomentará la protección de la creatividad humana. Programa educativo gratuito en línea , con acceso a becas para cursos como “AI Essentials” de Google, dirigido a quienes desean desarrollar competencias técnicas aplicadas a procesos creativos.

, con acceso a becas para cursos como de Google, dirigido a quienes desean desarrollar competencias técnicas aplicadas a procesos creativos. Beca para Creadores con IA, enfocada en la experimentación técnica y la elaboración de estándares mediante estudios de caso desarrollados por los propios artistas.

Herramientas que nacen de la colaboración con cineastas

La inversión de Google formaliza un año de trabajo conjunto con creadores que ha permitido diseñar herramientas adaptadas al lenguaje cinematográfico. Entre las iniciativas destacadas se encuentran:

Flow , una herramienta de IA diseñada junto a artistas, que permite experimentar con conceptos visuales. A través de Flow Sessions , los cineastas reciben mentoría, formación y acceso continuo al sistema para desarrollar sus proyectos.

, una herramienta de IA diseñada junto a artistas, que permite experimentar con conceptos visuales. A través de , los cineastas reciben mentoría, formación y acceso continuo al sistema para desarrollar sus proyectos. AI on Screen , programa desarrollado con Range Media Partners, que explora la relación entre tecnología y narrativa. El cortometraje inaugural, Sweetwater , trata sobre la memoria digital de seres queridos.

, programa desarrollado con Range Media Partners, que explora la relación entre tecnología y narrativa. El cortometraje inaugural, , trata sobre la memoria digital de seres queridos. Ancestra, un proyecto del estudio Primordial Soup y la directora Eliza McNitt, obligó a los modelos generativos de IA a resolver desafíos de producción reales, como mantener consistencia visual en personajes y simular trayectorias complejas de cámara.

Creatividad con tecnología al servicio del arte

La propuesta busca que la inteligencia artificial se convierta en una herramienta al alcance de más artistas, sin comprometer el control creativo. El enfoque está centrado en el aprendizaje comunitario y la cocreación de estándares éticos.

Durante el Festival de Cine de Sundance, Google y el instituto presentarán un adelanto del proyecto Dear Upstairs Neighbors, una animación basada en ilustraciones físicas convertidas en pinturas vivas con ayuda de modelos de Google DeepMind.