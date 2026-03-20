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¿Fotos, audios o videos? Este archivo llena más rápido el almacenamiento de WhatsApp

Los videos son los archivos que más espacio consumen en WhatsApp. Conozca cómo eliminarlos y qué hacer para evitar que saturen su celular

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Por El Universal / México / GDA
WhatsApp tiene una carpeta oculta con un montón de fotos y videos que le quitan espacio en su celular.
Los videos ocupan más espacio que otros archivos en WhatsApp. Aprenda a borrarlos y evitar que saturen su dispositivo. (Crédito: Pixabay/Pexels/Crédito: Pixabay/Pexels)







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El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

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