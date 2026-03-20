¿Fotos, audios o videos? Este archivo llena más rápido el almacenamiento de WhatsApp

Los videos ocupan más espacio que otros archivos en WhatsApp. Aprenda a borrarlos y evitar que saturen su dispositivo.

Los archivos que circulan en WhatsApp consumen espacio en el dispositivo. Sin embargo, hay uno que destaca por su impacto en la memoria y puede afectar el rendimiento de la aplicación.

Los videos son los archivos que más espacio ocupan en WhatsApp. Esto ocurre por factores como la duración y la calidad. Un clip en alta definición requiere más memoria. Esto puede provocar lentitud o fallos en la app.

Además, los videos que llegan por canales de difusión también se guardan en el almacenamiento interno. Esto aumenta el consumo sin que usted lo note de inmediato.

Por qué los videos ocupan más espacio

Cada archivo en WhatsApp utiliza parte del almacenamiento. No obstante, los videos superan a las fotos, los audios y los documentos. La razón principal es su tamaño en megabytes. Entre mayor calidad y duración, mayor peso.

Este comportamiento puede generar problemas de rendimiento. La aplicación puede volverse lenta o presentar interrupciones.

Cómo eliminar videos y liberar espacio

WhatsApp incluye una herramienta para gestionar archivos. Usted puede identificar los videos más pesados y borrarlos.

Siga estos pasos:

Ingrese a “Ajustes”

Seleccione “Almacenamiento y datos”

Pulse “Administrar almacenamiento”

Busque los videos en chats o canales

Mantenga presionado el archivo

Toque “Eliminar”

Elija “Eliminar todas las copias”

Una vez eliminados, no se pueden recuperar dentro de la aplicación.

Medidas para evitar saturar el almacenamiento

Existen acciones simples que ayudan a controlar el espacio en WhatsApp:

Elimine archivos después de verlos

Guarde los videos en la nube antes de borrarlos

Revise la memoria cada mes

Desactive la descarga automática

Estas medidas permiten mantener el almacenamiento bajo control y mejorar el funcionamiento de la app.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.