Filtración expone 149 millones de usuarios y contraseñas de Gmail, Facebook y Netflix

Un banco de datos sin protección expuso 149 millones de contraseñas de servicios digitales clave. La filtración revela un riesgo silencioso que afecta a usuarios en todo el mundo

Por O Globo / Brasil / GDA
Un analista detectó una base de datos sin protección con millones de accesos digitales, presuntamente recolectados mediante malware especializado.
Un analista detectó una base de datos sin protección con millones de accesos digitales, presuntamente recolectados mediante malware especializado. (Canva /Canva)







