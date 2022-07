España: canal de televisión privado Telecinco demanda a YouTube

MADRID (AFP) La cadena de televisión privada española Telecinco, controlada por el grupo Mediaset del jefe de gobierno italiano, Silvio Berlusconi, anunció este jueves una demanda contra el portal de vídeos YouTube por alojar vídeos "pirateados".

Telecinco ha presentado ante un juzgado de lo mercantil de Madrid una demanda contra YouTube, que "tras numerosas vicisitudes, por fin ha sido notificada", informó la cadena en un comunicado.

Telecinco acusa a YouTube de alojar vídeos pirateados de sus emisiones y producciones, de explotarlos "comercialmente de manera ilícita" y de "continuas infracciones cometidas contra los derechos de propiedad intelectual e industrial".

"YouTube es una empresa cotizada en bolsa que está haciendo un daño enorme a los autores, a la cultura, a la empresa", afirmó el consejero delegado de Telecinco, Paolo Vasile, citado en el comunicado.

"YouTube no niega las sistemáticas infracciones de derechos que se cometen en su sitio web, pero se ampara en que no son cometidas por ella sino por sus usuarios", añade la cadena, que critica el hecho de que los creadores de Youtube sean considerados unos "genios", lo que no es otra cosa que "un 'piropo' al pirata".

El grupo de medios Viacom estadounidense ha iniciado un proceso similar contra YouTube ante un tribunal de Nueva York reclamando 1.000 millones de dólares de indemnización.

Youtube es el más popular de los portales de vídeos. El gigante estadounidense de internet Google lo compró a finales de 2006 por 1.650 millones de dólares.

Telecinco, empresa cotizada en la bolsa madrileña, es propiedad en más del 50% de Mediaset, el grupo de televisión controlado por Fininvest, el holding del primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, y su familia.

