Día del Gamer: conozca las actividades que ofrece el evento ‘Game On’ este fin de semana

Mall San Pedro es la sede del evento Game On que conmemora el Día del Gamer con actividades gratuitas y premios

El Día del Gamer es una festividad relativamente nueva, pero para millones de personas representa una fecha especial. La celebración surgió en 2008, luego de que medios especializados en Europa acordaron declarar el 29 de agosto como una fecha para honrar a quienes viven y disfrutan esta pasión.

Este 2025, Costa Rica no quedó fuera de la conmemoración. El Mall San Pedro alberga del 29 al 31 de agosto el evento Game On, organizado con el apoyo del Banco Nacional (BN). Se trata de un espacio que reúne a fanáticos, desarrolladores y marcas especializadas en un solo lugar.

LEA MÁS: Tesla negó tener datos de un choque mortal, pero un hacker los descubrió y expuso evidencia clave contra la compañía

¿Qué actividades ofrece Game On?

Viernes 29 de agosto

A partir de las 6 p. m. se realizará una bienvenida y un show de apertura. A las 8 p. m., una charla con desarrolladores nacionales de videojuegos cerrará el primer día de actividades.

Sábado 30 de agosto

Desde las 11 a. m., el público podrá disfrutar de espacios interactivos en los stands. Habrá participación de aliados como BN-Mastercard, Toys, Tosty y Cinema San Pedro. Durante la tarde se llevaron a cabo torneos de Just Dance (4 p. m.), Tiro al Blanco (5 p. m.) y el torneo BN-Mastercard (6 p. m.).

Domingo 31 de agosto

El cierre del evento incluye más interacción en stands desde las 12 p. m., el torneo de Just Dance a la 1 p. m., una pasarela cosplay a las 3 p. m., y la premiación final a las 5 p. m. Además, se realizan rifas, trivias y dinámicas con premios en tarima.

El evento ha sido diseñado para brindar una experiencia completa a los aficionados de los videojuegos, sin importar su edad o nivel de experiencia.

¿Quiénes pueden asistir?

La entrada al evento es libre y está abierta a toda persona interesada en el mundo gamer. Es un espacio ideal para disfrutar en familia o con amigos, conocer creadores de contenido y participar en torneos en un ambiente seguro y controlado.

LEA MÁS: ¿Cómo pedir una devolución gratis en Temu? Esta es la guía que necesita leer antes de iniciar el trámite

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.