Día del Gamer: conozca las actividades que ofrece el evento ‘Game On’ este fin de semana

El evento incluye torneos de Just Dance, cosplay y charlas con desarrolladores

Por Jailine González Gómez
Gran cantidad de mujeres han optado por colgar el mouse y el teclado y no volver a los videojuegos. Foto de Alena Darmel/Pexels.
Mall San Pedro es la sede del evento Game On que conmemora el Día del Gamer con actividades gratuitas y premios







Jailine González Gómez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

