Tecnología

¿Cuánto dura la batería de un auto híbrido?

Cuando la batería se agota, los vehículos híbridos enchufables no se apagan: cambian automáticamente a un sistema combinado de combustión y electricidad que les permite seguir en marcha sin interrupciones

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Por El Comercio / Perú / GDA
El sistema cambia de forma automática al motor de gasolina y mantiene la marcha sin interrupciones para el conductor.
El sistema cambia de forma automática al motor de gasolina y mantiene la marcha sin interrupciones para el conductor. (Canva/Canva)







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El Comercio

El Comercio / Perú / GDA

Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Se fundó en 1839, lo cual lo convierte en el más antiguo de Perú. También es uno de los diarios más antiguos de lengua española y uno de los periódicos de referencia en la política peruana.

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