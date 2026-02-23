Tecnología

Creadores de ChatGPT alistan su primer altavoz con inteligencia artificial: tendría cámara y fecha definida

El dispositivo, desarrollado junto a Jony Ive, integraría reconocimiento de objetos y rostros con un sistema similar a Face ID

EscucharEscuchar
Por Europa Press
El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, habla durante la Cumbre Anual Snowflake 2025 en el Centro Moscone, el 2 de junio pasado en San Francisco, California.
OpenAI prevé presentar en 2027 su altavoz con inteligencia artificial, cámara integrada y un precio estimado entre $200 y $300. (JUSTIN SULLIVAN/Getty Images via AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaOpenAiInteligencia artificial
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.