Creadores de ChatGPT alistan su primer altavoz con inteligencia artificial: tendría cámara y fecha definida

OpenAI prevé presentar en 2027 su altavoz con inteligencia artificial, cámara integrada y un precio estimado entre $200 y $300.

OpenAI proyecta lanzar su primer altavoz con inteligencia artificial a inicios de 2027. El dispositivo incluirá una cámara capaz de reconocer objetos y rostros. El desarrollo cuenta con la participación de Jony Ive, exdirector de diseño de Apple.

Los planes sobre este equipo surgieron en setiembre anterior. Este altavoz sería el primer producto de hardware de la compañía. La firma también trabaja en otros dispositivos inteligentes como gafas y una lámpara con inteligencia artificial.

Fuentes vinculadas con OpenAI indicaron a The Information, en reportes recogidos por The Verge, que el lanzamiento se fijó para principios de 2027.

Esta fecha coincide con declaraciones del director de Asuntos Globales de la empresa, Chris Lehane. El ejecutivo señaló que el primer dispositivo de inteligencia artificial podría presentarse a finales de 2026 o a inicios de 2027.

El altavoz incorporará una cámara con un sistema similar a Face ID de Apple. Este mecanismo permitirá el reconocimiento de objetos y caras. El proyecto forma parte de la estrategia de expansión de la tecnológica liderada por Sam Altman.

En cuanto al precio, las fuentes señalaron que el altavoz costaría entre $200 y $300. Al tipo de cambio aproximado citado.

Aunque el debut del primer hardware se prevé para 2027, otros dispositivos podrían tardar más. Las gafas inteligentes saldrían hasta 2028. La lámpara inteligente continúa en fase de desarrollo.

