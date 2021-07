"Auténticos" mechones de Britney Spears, a la venta en Internet

Britney Spears, con la cabeza rapada | (AFP/KABCTV)

LOS ÁNGELES (AFP) - Decenas de sitios de subastas en Internet ofrecían este lunes los "mechones verdaderos" de la cabellera de la cantante pop estadounidense Britney Spears, que hace tres días decidió raparse completamente la cabeza, conmocionando a los fotógrafos de la prensa del corazón en Hollywood.

Mientras abundan las imágenes de la cantante de 25 años completamente calva y la noticia sigue formando parte de los titulares de los principales medios extranjeros, varios cibernautas están tentados de comprar supuestos "mechones" de Spears, recogidos tras el corte radical. Un habitante de Manchester (Gran Bretaña) puso en venta sobre el sitio eBay un "mechón de cabello de Britney que recibí hoy desde EEUU", enviado por su padre, "que trabaja en California".

No obstante, este joven no podía confirmar la autenticidad de la cabellera. A los supuestos mechones de la intérprete de 'Baby one more time' se sumaron en las subastas algunos artículos de peluquería que estuvieron relacionados con el cambio de imagen.

Por 9,99 dólares (precio de partida de las apuestas), los seguidores de Spears pueden obtener "la verdadera escoba con la que se limpiaron los cabellos" de la cantante. Pero esta venta despierta ciertas sospechas, dado que el subastador del objeto está situado en Carolina del Norte, a unos 4.000 km de California.

La polémica y venta de los verdaderos cabellos de Spears, podría subir de tono, ya que uno de los propietarios de la peluquería sostuvo al sitio web del canal E! que conservaron la caballera cortada de la cantante y que no descartan subastarlo para recolectar fondos para una organización caritativa.

