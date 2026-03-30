Aire acondicionado mal instalado puede disparar la factura eléctrica: expertos alertan sobre la ‘regla de los 15 cm’

La regla de los 15 cm resulta clave para evitar alto consumo eléctrico y fallas en el aire acondicionado por mala instalación.

Instalar mal un aire acondicionado puede aumentar el consumo eléctrico y reducir la vida útil del equipo. Especialistas en refrigeración advierten que colocar la unidad interna muy cerca del techo afecta el rendimiento y eleva la factura mensual.

El problema surge cuando se ignora la llamada “regla de los 15 cm”, una recomendación técnica de fabricantes como Daikin y Samsung. Esta norma establece la distancia mínima entre la evaporadora y el techo para permitir una adecuada circulación de aire. Sin este espacio, el sistema pierde eficiencia y requiere más energía para enfriar.

¿Qué implica la ‘regla de los 15 cm’?

Esta distancia mínima permite que el equipo capte el aire caliente y complete el ciclo de refrigeración. Cuando este espacio no se respeta, el flujo se restringe. Esto obliga al compresor a trabajar más tiempo.

Especialistas del sector indican que la distancia puede variar según el modelo. Algunos equipos permiten solo 3 cm. Otros requieren hasta 20 cm. Factores como la inclinación y el área de retorno influyen en la instalación.

En espacios reducidos o con cielos falsos, existen alternativas técnicas. Una de ellas es la sanca invertida. Esta solución mejora el flujo de aire, aunque exige ajustes en el diseño del espacio.

¿Por qué sube el consumo eléctrico?

El aumento en el gasto eléctrico se relaciona con el esfuerzo adicional del sistema. Según criterios de eficiencia, el equipo entra en ciclos más largos cuando el aire no circula bien.

Esto mantiene activo el compresor por más tiempo. El resultado es una mayor demanda de energía. Incluso equipos con tecnología Inverter o sello de eficiencia pueden perder su ventaja.

Además, la mala instalación reduce la capacidad de enfriamiento. También provoca desgaste en componentes internos como válvulas y ventiladores.

Otro efecto común es el “corto circuito térmico”. Este fenómeno ocurre cuando el aire frío regresa rápidamente al equipo sin enfriar el espacio.

El sensor detecta una temperatura incorrecta. El sistema se apaga antes de tiempo. Luego se enciende de nuevo. Este ciclo constante incrementa el consumo y reduce el confort.

Este problema aparece en instalaciones en nichos cerrados o con obstáculos cercanos. También se asocia con una mala distancia respecto al techo.

Impacto en la vida útil del equipo

Una instalación incorrecta también reduce la vida útil del aire acondicionado. El uso continuo en condiciones inadecuadas desgasta componentes clave.

Entre los más afectados están el compresor, la válvula de expansión y los ventiladores. También existe riesgo de sobrecalentamiento y fallas electrónicas.

La acumulación de humedad y suciedad en zonas mal ventiladas favorece la aparición de moho. Además, dificulta las labores de mantenimiento.

Claves para evitar un gasto elevado

Expertos recomiendan respetar la distancia mínima al instalar el equipo. También sugieren realizar mantenimiento periódico para evitar acumulación de suciedad.

El flujo de aire debe dirigirse al centro del espacio. Se deben evitar obstáculos como muebles o paredes cercanas.

A nivel de uso, ajustar la temperatura a 24 °C mejora la eficiencia. Cada grado puede reducir el consumo hasta en 5%.

También se recomienda sellar puertas y ventanas. El uso de apagado programado ayuda a optimizar el rendimiento.

Para equipos ya mal instalados, retirar objetos cercanos puede ayudar. No obstante, la solución definitiva es una reinstalación técnica realizada por un profesional.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.