Tecnología

Aire acondicionado mal instalado puede disparar la factura eléctrica: expertos alertan sobre la ‘regla de los 15 cm’

Instalar mal el aire acondicionado puede aumentar el consumo eléctrico y dañar el equipo. Expertos explican la regla de los 15 cm y cómo evitar errores

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Por O Globo / Brasil / GDA
La regla de los 15 cm resulta clave para evitar alto consumo eléctrico y fallas en el aire acondicionado por mala instalación.
La regla de los 15 cm resulta clave para evitar alto consumo eléctrico y fallas en el aire acondicionado por mala instalación. (Canva stock/Dragana991 de Getty Images / Justocker de Getty Images)







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