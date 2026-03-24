Tecnología

Adolescente gana más de $20.000 en un día vendiendo toallas frías y dispara su negocio digital

Un estudiante creó una toalla que enfría por dos horas y convirtió su idea en un negocio con miles de ventas y reconocimiento global

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Joven de 16 años impulsa negocio de toallas frías. Logra $20.118 en un día y gana premio internacional de $200.000.
Joven de 16 años impulsa negocio de toallas frías. Logra $20.118 en un día y gana premio internacional de $200.000. (@harrisonnottinsta/Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaToallas fríasEmprendimiento
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.