Adolescente gana más de $20.000 en un día vendiendo toallas frías y dispara su negocio digital

Joven de 16 años impulsa negocio de toallas frías. Logra $20.118 en un día y gana premio internacional de $200.000.

Un emprendimiento juvenil logró cifras destacadas en el comercio electrónico. Harrison Nott, un británico de 16 años, generó $20.118 en un solo día al vender toallas que mantienen el frío hasta por dos horas.

El producto surgió en 2023. El joven detectó la falta de toallas refrescantes en Reino Unido. Investigó el mercado. Luego creó la marca CoolTowel desde su habitación. La pieza utiliza poliéster de tres capas. Este material retiene la humedad durante dos horas. El uso es simple. La persona humedece la toalla. Luego la retuerce y la sacude. Así obtiene alivio refrescante.

El proceso para formalizar la empresa contó con apoyo académico. Un profesor de administración ayudó al estudiante a registrar la marca. Las ventas iniciaron en TikTok y en una tienda de Shopify. El crecimiento fue progresivo. El negocio alcanzó 30.000 pedidos. En 2025, la empresa registró ingresos por $134.100.

El mejor resultado ocurrió en verano. En ese periodo, el joven alcanzó su mayor pico de ventas con más de $20.000 en un día.

El aumento de la demanda generó cambios en su rutina. La escuela ajustó el horario. El estudiante pasó a medio periodo. Así logró cumplir con clases y tareas empresariales. Entre ellas destacan reuniones y atención a clientes.

El proyecto también obtuvo reconocimiento internacional. En noviembre anterior, el joven participó en una competencia de Alibaba.com en Londres. Superó a 15.000 participantes. Solo 30 llegaron a la fase final. Diez obtuvieron inversiones de $20.000. Nott ganó el primer lugar y recibió un premio de $200.000.

El entorno familiar influyó en su decisión. El emprendedor identificó a su padre como su principal inspiración empresarial. Observó su gestión durante años. Eso despertó interés por la independencia financiera.

No fue su primer intento. En la infancia, el joven lanzó un negocio de reventa en línea. Esa iniciativa no tuvo éxito.

A futuro, Nott planea estudiar Administración de Empresas. También pretende enseñar a otras personas a crear su propio negocio digital.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.