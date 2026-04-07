Zonas del Valle Central superan los 31 °C: así estuvo la temperatura donde usted vive

IMN reporta temperaturas de hasta 34,2 °C en el Valle Central. Atenas lidera los registros más altos del día.

El calor se hizo sentir en el Valle Central el 7 de abril de 2026, cuando varias localidades superaron los 30 °C, según datos preliminares del Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

El reporte evidencia que Atenas registró una de las temperaturas más altas, con 34,2 °C en la estación UTN Balsa. Le siguieron sectores como Santa Ana, donde el Plantel CRRV reportó 33,2 °C, y Piedades, también en Santa Ana, con 31,4 °C.

Por el otro lado, la estación de Asada Sardinal encabezó la lista con una temperatura máxima de 38,6 °C, seguida por UCR Santa Cruz con 38,2 °C y Manga Rica, en Liberia, con 37,6 °C. Estas cifras reflejan condiciones de calor intenso en la región de Pacífico norte.

El informe muestra que este sector concentra los registros más elevados, con múltiples estaciones por encima de los 35 °C. Entre ellas destacan San Mateo (37,5 °C), Palo Verde (37,4 °C) y Finca La Ceiba (37,2 °C).

El Pacífico sur y el Caribe presentaron condiciones más moderadas. En zonas como Buenos Aires se registraron 32,7 °C, mientras que Puerto Vargas, en Limón, alcanzó 31,4 °C. En áreas montañosas, como Cerro de la Muerte, la temperatura descendió hasta 15,9 °C.

El reporte también evidencia diferencias marcadas según la altitud. En sectores como Volcán Irazú se reportaron 18,3 °C, mientras que Volcán Turrialba registró 17,6 °C, lo que confirma el contraste térmico entre regiones bajas y altas.

Temperaturas máximas (IMN/IMN)

Estos datos corresponden a mediciones preliminares del IMN y permiten identificar patrones de calor que afectan principalmente al Pacífico norte, una de las zonas más expuestas a temperaturas extremas durante la estación seca.