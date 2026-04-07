Sucesos

Zonas del Valle Central superan los 31 °C: así estuvo la temperatura donde usted vive

Varias zonas del Valle Central superaron los 30 °C el 7 de abril de 2026, según el IMN. Consulte cómo estuvo la temperatura en su cantón

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Por Silvia Ureña Corrales
IMN reporta temperaturas de hasta 34,2 °C en el Valle Central. Atenas lidera los registros más altos del día. (Alejandro Saenz)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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