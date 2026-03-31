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Zonas del Pacífico Norte lideran las temperaturas más altas del país este martes: vea la lista completa

Descubra cuáles fueron las zonas más calientes del país y cómo se distribuyeron las temperaturas este 31 de marzo, según datos del IMN

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Por Silvia Ureña Corrales
Clima
IMN reporta a Barco Quebrado y San Mateo como los cantones más calurosos del país. Revise el ranking completo de temperaturas.







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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