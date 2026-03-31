Zonas del Pacífico Norte lideran las temperaturas más altas del país este martes: vea la lista completa

IMN reporta a Barco Quebrado y San Mateo como los cantones más calurosos del país. Revise el ranking completo de temperaturas.

Las altas temperaturas dominaron gran parte del territorio nacional este martes 31 de marzo, con picos de hasta 39,7 °C en el Pacífico Norte, según datos del Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

El registro más alto ocurrió en Barco Quebrado, le siguieron San Mateo con 38 °C y varias localidades del mismo sector que superaron los 35 °C.

La información evidencia una concentración de calor en el Pacífico Norte, donde la mayoría de estaciones reportó temperaturas superiores a 34 °C. Sitios como Paquera, Hojancha y Nicoya se mantuvieron dentro de ese rango, lo que confirma una jornada de calor intenso en esa región.

En contraste, el Valle Central presentó condiciones menos extremas, con máximas entre 30,5 °C y 34,6 °C. Atenas lideró esa zona con 34,6 °C, mientras que sectores como Cartago y Coronado registraron valores cercanos a los 22 °C.

Las regiones del Caribe y la zona norte mostraron temperaturas más moderadas, en su mayoría por debajo de los 31 °C. Incluso estaciones como el volcán Turrialba reportaron apenas 11,5 °C.

El Pacífico sur también registró calor relevante, aunque menor que en el norte. Lugares como Golfito y Osa alcanzaron entre 33 °C y 34 °C, consolidando una jornada calurosa a nivel nacional, pero con mayor intensidad en Guanacaste.