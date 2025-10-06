‘Yo quería sacarlos’: Amigo de la familia fue de los primeros en llegar a vivienda donde murieron tres personas por deslizamiento en San Ramón

Un deslizamiento de tierra cayó sobre una vivienda en Piedades Sur, San Ramón, la noche del sábado. En el lugar fallecieron Edith Miranda Romero, de 9 años, y sus padres, Karla Romero y Eddy Miranda.

A la tragedia sobrevivieron Maritza Romero, prima de Karla, y la hija mayor del matrimonio, Marielys Miranda. También logró salir Guillermo Villalobos, un allegado de la familia que esa noche dormía en la casa. Él fue quien, en medio de la noche, acudió a buscar ayuda.

Elder José Castro, amigo de la familia, fue una de las primeras personas en llegar al lugar para auxiliar a los atrapados. “El muchacho que estaba en la casa (Guillermo) vino a avisarme de que estaban enterrados don Eddy, doña Karlita y la niña”, relató en entrevista con La Nación.

Amigo de familia fallecida sobrevivió al deslizamiento.

Elder contó que salió de su casa durante la noche y, bajo una intensa lluvia, atravesó varias quebradas donde el agua le llegaba hasta la cintura. “No nos importó, yo quería llegar al lugar para poder ayudar”, afirmó.

No se percató del estado en que se encontraba la vivienda, tampoco si persistía el riesgo de un nuevo derrumbe; la urgencia por intentar rescatar a sus amigos con vida lo llevó a ingresar al lugar sin percibir el peligro.

Dentro de la vivienda quedaron las pertenencias de la familia y la habitación donde dormías los ahora fallecidos completamente colapsada. (Alonso Tenorio/La Nación)

“Yo quería sacarlos a ellos, o ver si alguien estaba ahí, en el techo con vida y que por la puerta no podía salir. Desbaraté la puerta y comencé a excavar y como miré que la pala no servía, boté la pala y comencé a escarbar con la mano”, contó.

Cerca de la puerta, tras varios minutos de retirar la tierra con sus manos, encontró a Eddy sin vida, con el rostro ensangrentado y severas heridas causadas por el impacto del deslizamiento.

El fuerte aguacero y el ingreso del lodo, que ya cubría sus rodillas, no le permitieron hacer más por él, fue entonces cuando lo sacaron de la vivienda para ponerlo a salvo.

Al sitio llegó la Cruz Roja Costarricense pasadas las 11:30 p. m., en compañía del Cuerpo de Bomberos. En una operación conjunta trabajaron durante la noche para extraer los cuerpos de los fallecidos y, a las 4:16 a. m., se informó el deceso de la familia.

Luego de conocerse la noticia, la Escuela La Palma Occidente, en la que Edith Miranda cursaba el tercer grado, publicó en sus redes sociales un mensaje de condolencias por el fallecimiento de la niña y sus padres.

“Le enviamos nuestras sinceras condolencias, paz y fortaleza a su familia. Unámonos en oración por la fortaleza de la familia doliente”, expresaron en sus redes sociales.

Niña fallecida en San Ramón era alumna ejemplar

