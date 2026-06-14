Vuelco de grúa cierra paso entre Jacó y Orotina en puente de playa Pita

El paso hacia Jacó por la ruta 34 está cerrado tras el vuelco de una grúa en el puente de playa Pita. Cruz Roja traslada a un paciente crítico.

Quienes tengan previsto viajar desde o hacia Jacó deberán tomar previsiones, ya que el paso por la ruta permanece completamente cerrado debido al vuelco de una grúa tipo plataforma a la altura del puente de playa Pita, en Tárcoles.

Según informó el medio Noticias Pacífico Central, la circulación continúa interrumpida en ambos sentidos, por lo que no es posible transitar entre Jacó y Orotina mientras los cuerpos de emergencia atienden la situación.

La Cruz Roja Costarricense confirmó a La Nación que mantiene un operativo en el sitio con unidades básicas, avanzadas y de rescate. De manera preliminar, los socorristas indicaron que la grúa habría colisionado contra la estructura del puente, lo que provocó que se volcara.

En la escena se reportan tres personas afectadas. Un hombre de 40 años, que permanecía prensado dentro de la grúa, fue liberado por los equipos de rescate y actualmente es trasladado en condición crítica a la Clínica de Jacó.

Las otras dos personas involucradas presentan una condición estable.

Mapa de Waze sobre el sector en el que se produjo el vuelco de la grúa, en Tárcoles. (Waze/Waze)

Congestionamiento y paso cerrado

La aplicación Waze muestra una importante congestión vehicular que se extiende por varios kilómetros en ambos sentidos de la carretera.

De acuerdo con los reportes de los conductores, la velocidad de circulación en el sector oscila entre uno y tres kilómetros por hora, con múltiples alertas por tránsito lento.