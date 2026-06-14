Sucesos

Vuelco de grúa cierra paso entre Jacó y Orotina en puente de playa Pita

Por ahora no es posible transitar entre Jacó y Orotina mientras los cuerpos de emergencia atienden la situación

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Por Arianna Villalobos Solís
grúa se vuelca sobre la ruta 34
El paso hacia Jacó por la ruta 34 está cerrado tras el vuelco de una grúa en el puente de playa Pita. Cruz Roja traslada a un paciente crítico. (Captura de pantalla Noticias Pacífico Central/Captura de pantalla Noticias Pacífico Central)







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JacóOrotina
Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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