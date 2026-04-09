Sucesos

Voraz quema de charral de 10 hectáreas consume dos bodegas con material agrícola

Hechos ocurrieron en Bagaces, Guanacaste

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Por Sebastián Sánchez
Quema de charral en Guanacaste consume dos bodegas con equipo agrícola.
Quema de charral en Guanacaste consume dos bodegas con equipo agrícola. (Bomberos/Bomberos)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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