Voraz quema de charral de 10 hectáreas consume dos bodegas con material agrícola

Una quema de charral de aproximadamente 10 hectáreas consumió dos bodegas en Bagaces, Guanacaste, específicamente en el camino a Salitral, frente a Quinta Río.

Según informó Bomberos, el viento y la topografía del terreno favorecieron un rápido avance de las llamas, que amenazaron tres casas de habitación, cuatro bodegas y un vivero.

Quema de charral en Guanacaste

La intervención del personal de las estaciones de Bagaces, Cañas y Liberia permitió contener el incendio y evitar que se propagara a más hectáreas.

Como resultado, dos bodegas resultaron afectadas. En esas estructuras se almacenaba equipo agrícola, como cosechadoras y chapulines. Ninguna persona resultó herida.

Mauricio Monge, jefe de la Estación de Bagaces, pidió a la población no realizar quemas en la vegetación, dado que representa un peligro para las comunidades y el ambiente.