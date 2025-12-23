Vientos fuertes y lluvias aisladas marcarán el clima la víspera de Navidad en Costa Rica

Vientos fuertes en el Pacífico Norte y lloviznas aisladas en el Caribe.

Los costarricenses vivirán una Nochebuena caracterizada por condiciones ventosas y nubosidad variable en gran parte del territorio nacional. Según el último reporte meteorológico, la persistencia de altas presiones atmosféricas sobre la Cuenca del Caribe mantendrá un patrón de vientos acelerados durante todo el miércoles.

El Valle Central, el Pacífico Norte y los sectores montañosos serán las zonas más afectadas por el viento. Se pronostican velocidades sostenidas de entre 25 km/h y 50 km/h, con ráfagas máximas que podrían alcanzar los 80 km/h en el norte de Guanacaste y las cordilleras.

Valle Central

Se mantendrá un patrón ventoso con ráfagas moderadas. Durante la mañana y noche, es probable que se presenten lloviznas ligeras, especialmente hacia el norte y este de la región. San José: La temperatura máxima alcanzará los 24.°C y la mínima se situará en 16.4°C.

Pacífico Norte

Cielos mayormente soleados pero con vientos fuertes. Liberia: la temperatura máxima será de 33.3°C y la mínima 21.3°C.

Pacífico Central y Sur

Cielos con pocas nubes durante la mañana, pasando a nubosidad parcial por la tarde. Quepos y Parrita temperatura máxima de 30 °C y mínima de 22.6°C.

Vertiente del Caribe y zona norte

Nubosidad ocasional y lluvias aisladas durante gran parte del día debido al arrastre de humedad por el viento. En Limón y Sixaola la temperatura máxima será de 28.4°C y la mínima 22.1°C

