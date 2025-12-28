Vientos fuertes y cielos parcialmente nublados en varias regiones del país: así se comportará el clima en Costa Rica este lunes

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que este lunes 29 de diciembre del 2025 las condiciones atmosféricas en Costa Rica estarán influenciadas por altos niveles de presión en la Cuenca del Caribe, lo que reforzará la acción de los vientos alisios en gran parte del país.

Según el IMN, se prevén vientos moderados o fuertes en el Pacífico norte, el Valle Central y las zonas montañosas, donde se podría favorecer la entrada de humedad y la generación de nubosidad en varias regiones.

En el Valle Central, el cielo se mantendrá entre poco y parcialmente nublado durante el día. Podrían presentarse lloviznas aisladas en el norte y el este de la región. Además, se percibirá un ambiente ventoso. En San José, la temperatura mínima será de 16,4 °C y la máxima de 23 °C.

El Pacífico norte presentará condiciones soleadas y ventosas durante toda la jornada, con cielos despejados. Las ráfagas podrían alcanzar velocidades importantes en zonas abiertas. En Liberia, la temperatura mínima será de 21 °C y la máxima llegará a 33,3 °C.

En el Pacífico central, predominarán cielos con poca nubosidad por la mañana. Durante la tarde, se espera nubosidad parcial, con baja probabilidad de lluvias. En Parrita, la temperatura oscilará entre 21,6 °C y 31,3 °C.

La región del Pacífico sur experimentará mayor cobertura nubosa en la tarde, con posibilidad de lluvias dispersas. El resto del día se mantendrá con cielo poco nublado. En Golfito, las temperaturas irán desde los 20,8 °C hasta los 33,1 °C.

El Caribe norte registrará nubosidad ocasional y lluvias dispersas desde las primeras horas del día. En la tarde, podrían presentarse precipitaciones adicionales, principalmente en las montañas. En Tortuguero, se anticipan temperaturas entre 21,9 °C y 30,3 °C.

En el Caribe sur, se espera un cielo entre parcial y mayormente nublado, con posibles lluvias a lo largo del día. En Sixaola, la temperatura mínima será de 20 °C y la máxima de 30 °C.

La zona norte enfrentará condiciones similares al Caribe, con nubosidad ocasional y lluvias dispersas. En horas de la tarde, la nubosidad aumentará, especialmente en zonas montañosas. Ciudad Quesada alcanzará una mínima de 18 °C y una máxima de 26,4 °C.

El IMN explicó que las condiciones actuales favorecen el transporte de humedad hacia el Caribe y la zona norte, lo cual mantendrá la actividad lluviosa en esas regiones. En el resto del país, predominarán cielos de poco a parcialmente nublados, con posibilidad de lluvias en el Pacífico sur y central durante la tarde.

Efemérides

En San José, el sol saldrá a las 5:52 a. m. y se ocultará a las 5:25 p. m. La luna avanzará hacia su fase llena.

