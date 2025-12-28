Sucesos

Vientos fuertes y cielos parcialmente nublados en varias regiones del país: así se comportará el clima en Costa Rica este lunes

El IMN anuncia ráfagas intensas y cielo parcialmente nublado para este lunes, con lluvias dispersas en el Caribe y zona norte

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez
Quepos en alerta
Vientos alisios reforzados y lluvias dispersas afectarán al Caribe y zona norte. Resto del país tendrá cielos parcialmente nublados. Foto: (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGclimaclima en Costa RicaIMN
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.