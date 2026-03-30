Vientos de hasta 85 km/h y lluvias afectarán el clima este martes en Costa Rica

Vientos intensos y lluvias aisladas marcarán el clima este martes, con mayor impacto en el Caribe y el Pacífico Sur.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informa que este martes 31 de marzo de 2026 el país presentará condiciones dominadas por vientos acelerados debido a altas presiones atmosféricas al norte del mar Caribe.

Este patrón favorecerá ráfagas entre 30 km/h y 50 km/h en el Valle Central. En zonas montañosas y el Pacífico Norte, los valores alcanzarán entre 40 km/h y 85 km/h.

Durante la madrugada y la mañana, la nubosidad ingresará hacia el Caribe y la zona norte. En estas regiones se estiman cielos parcialmente nublados a nublados con posibilidad de lluvias aisladas.

Para la tarde, el IMN proyecta aguaceros y tormentas en sectores montañosos del Pacífico Central. En el Pacífico Sur, las precipitaciones tendrán mayor intensidad.

En el Valle Central, el día iniciará con pocas nubes y condiciones ventosas. En la tarde habrá nubosidad parcial con ráfagas ocasionales. San José registrará una temperatura mínima de 17 °C y una máxima de 25,6 °C.

El Pacífico Norte mantendrá un ambiente despejado y ventoso durante gran parte del día. Liberia alcanzará una mínima de 22,6 °C y una máxima de 37 °C, una de las más altas del país.

En el Pacífico Central, la mañana tendrá pocas nubes. En la tarde se estiman lluvias aisladas con posibles tormentas. Quepos presentará temperaturas entre 21,7 °C y 32,8 °C.

El Pacífico Sur mostrará condiciones de nubosidad variable desde temprano. En la tarde se prevén lluvias dispersas y tormentas. Golfito registrará una mínima de 22,3 °C y una máxima de 33,5 °C.

En el Caribe Norte, el cielo estará mayormente nublado en la madrugada con lluvias aisladas. En la tarde disminuirá la nubosidad. Guápiles tendrá una mínima de 21,3 °C y una máxima de 29,1 °C.

El Caribe Sur iniciará con abundante nubosidad y posibilidad de precipitaciones. En el transcurso del día, el cielo variará a parcialmente nublado. Limón tendrá temperaturas entre 21,1 °C y 29,5 °C.

En la zona norte, el IMN estima nubosidad variable con lluvias aisladas en la mañana. En la tarde, el cielo estará parcialmente nublado. Ciudad Quesada registrará una mínima de 16,6 °C y una máxima de 28 °C.

El IMN destaca que el viento acelerado será el factor dominante de la jornada. Este comportamiento influirá en la distribución de nubosidad y en la ocurrencia de lluvias en el Caribe y sectores del Pacífico.

Efemérides

En San José, la salida del sol será a las 5:34 a. m. y la puesta a las 5:47 p. m. La fase lunar se dirigirá hacia luna llena.