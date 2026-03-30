Sucesos

Vientos de hasta 85 km/h y lluvias afectarán el clima este martes en Costa Rica

Ráfagas intensas, nubosidad variable y lluvias aisladas influirán en varias regiones del país este martes, según el IMN. Conozca cuáles zonas tendrán mayor impacto

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Por Silvia Ureña Corrales
Clima, lluvia
Vientos intensos y lluvias aisladas marcarán el clima este martes, con mayor impacto en el Caribe y el Pacífico Sur. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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