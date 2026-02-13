Sucesos

Vientos alisios y alta nubosidad definirán el clima este sábado 14 de febrero en Costa Rica

El IMN pronostica clima ventoso y alta nubosidad este sábado 14 de febrero en Costa Rica, con mayor cobertura nubosa en el Caribe y zona norte

Por Silvia Ureña Corrales
Llovizna, neblina y frío en Cartago
El IMN prevé clima ventoso y abundante nubosidad en el Caribe y zona norte este sábado en Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







notas iaSUCclimaclima en Costa RicaIMN
