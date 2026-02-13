Vientos alisios y alta nubosidad definirán el clima este sábado 14 de febrero en Costa Rica

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informa que este sábado 14 de febrero del 2026 el país tendrá un clima influenciado por vientos alisios moderados a fuertes, los cuales impulsarán mayor cobertura nubosa hacia el Caribe.
De acuerdo con el IMN, esta condición generará abundante nubosidad en la región caribeña y en la zona norte. Parte de esa nubosidad se extenderá hacia sectores montañosos del Valle Central y hacia la provincia de Cartago durante la madrugada y la mañana. En el resto del territorio nacional el cielo variará entre poco y parcialmente nublado.
En el Valle Central se anticipa cielo entre poco y parcialmente nublado durante el día. El viento será moderado y en algunos momentos acelerado. En San José la temperatura mínima será de 16,6 °C y la máxima de 23,5 °C.
Para el Pacífico Norte se prevé una jornada con pocas nubes y condiciones ventosas constantes. El ambiente será cálido y estable. En Liberia la temperatura mínima será de 21,2 °C y la máxima de 34 °C.
En el Pacífico Central el cielo estará de poco a parcialmente nublado en los distintos periodos del día. En Quepos la temperatura mínima será de 21,2 °C y la máxima de 32 °C.
El Pacífico Sur mantendrá condiciones similares, con nubosidad variable y ambiente estable. En Golfito la temperatura mínima será de 21,3 °C y la máxima de 33,6 °C.
En el Caribe Norte predominará el cielo nublado en la madrugada. Durante el día persistirá la nubosidad con variaciones entre parcialmente nublado y nublado. En Guápiles la temperatura mínima será de 20,6 °C y la máxima de 27,2 °C.
El Caribe Sur presentará abundante nubosidad desde las primeras horas del día. Luego el cielo variará de parcialmente nublado a nublado. En Limón la temperatura mínima será de 20,7 °C y la máxima de 27,9 °C.
La zona norte tendrá cielo mayormente nublado desde la madrugada. En el transcurso del día continuará la alta cobertura nubosa. En Ciudad Quesada la temperatura mínima será de 15,4 °C y la máxima de 27,2 °C.
El IMN señala que el patrón ventoso será el elemento dominante del clima en gran parte del territorio nacional.
Efemérides
En San José el sol saldrá a las 5:56 a. m. y se ocultará a las 5:45 p. m. La salida de la luna será a las 3:45 a. m. y la puesta a las 3:30 p. m. La fase lunar estará hacia luna nueva.