Vientos alisios provocarán ráfagas fuertes este domingo en Costa Rica: vea el pronóstico del tiempo por zonas

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que este domingo 28 de diciembre persistirán condiciones de presión atmosférica elevada sobre la Cuenca del Caribe, lo que reforzará los vientos alisios en gran parte del país. Se prevén ráfagas de moderadas a fuertes, especialmente en las cordilleras, el Valle Central y el Pacífico norte, donde podrían superar los 70 km/h en zonas elevadas y sectores del norte de Guanacaste.

En el Valle Central, se esperan cielos parcialmente nublados durante todo el día, con posibles lloviznas en el norte y este. El viento será constante. San José presentará una temperatura mínima de 15,8 °C y una máxima de 22,8 °C.

La región del Pacífico norte mostrará condiciones estables, con cielos despejados y ambiente ventoso a lo largo de la jornada. Liberia alcanzará los 33,3 °C, con una mínima de 21 °C. Las temperaturas se mantendrán elevadas en esta región.

En el Pacífico central, se prevé poca nubosidad desde la madrugada hasta la noche, con cielo parcialmente nublado en horas de la tarde. Parrita registrará temperaturas entre los 21,6 °C y los 31,3 °C, sin probabilidad de lluvias.

El Pacífico sur presentará condiciones similares, con cielo poco nublado en la madrugada y nubosidad parcial en la tarde y noche. Golfito experimentará una mínima de 20,8 °C y una máxima de 33,1 °C, manteniendo un ambiente cálido y húmedo.

En la región del Caribe norte, se esperan lluvias dispersas de forma ocasional durante el día, con mayor cobertura de nubes en la noche. Tortuguero reportará una temperatura mínima de 21,9 °C y una máxima de 30,3 °C.

El Caribe sur también tendrá nubosidad variable, con posibles lluvias en distintos momentos del día. Limón mostrará valores térmicos entre los 20,8 °C y los 29,4 °C, con mayor cobertura nubosa hacia la noche.

La zona norte enfrentará condiciones similares a las del Caribe, con lluvias ocasionales y cielos nublados especialmente por la tarde y noche. En Upala, el termómetro descenderá a los 21,9 °C en la madrugada y ascenderá hasta los 30,2 °C durante el día.

La mayor parte del país experimentará un día entre poco y parcialmente nublado, con escasa probabilidad de lluvias fuera del Caribe y la zona norte.

En San José, el sol saldrá a las 5:51 a. m. y se pondrá a las 5:25 p. m. La fase lunar avanzará hacia luna llena.

