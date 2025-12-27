Sucesos

Vientos alisios provocarán ráfagas fuertes este domingo en Costa Rica: vea el pronóstico del tiempo por zonas

El IMN pronostica un domingo con ráfagas moderadas a fuertes, pocas lluvias en el Pacífico y precipitaciones dispersas en el Caribe y la zona norte

Por Jailine González Gómez
Día soleado en San Juan de Chicuá
Este domingo predominará el viento en gran parte del país, con lluvias dispersas en el Caribe y la zona norte, según informó el IMN. Foto: (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

