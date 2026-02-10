Vientos alisios pierden fuerza y aumentan las temperaturas este miércoles en Costa Rica: así estará por región

Vuelve el calor a Costa Rica tras la reducción de los vientos alisios, con máximas que alcanzarán los 35,0 °C en Nicoya.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) pronostica que este miércoles 11 de febrero Costa Rica experimentará un aumento de las temperaturas, favorecido por la disminución de la intensidad de los vientos alisios. Esta condición se relaciona con una baja en la presión atmosférica sobre el sur de Centroamérica.

Durante la madrugada, se anticipan lluvias y cielos nublados en el Caribe y la zona norte. Sin embargo, en el transcurso del día, el cielo se mantendrá parcialmente nublado en estas regiones, lo que permitirá una recuperación de las temperaturas.

En el Valle Central, el cielo permanecerá con pocas nubes y vientos moderados. San José registrará una temperatura mínima de 15 °C y una máxima de 24,8 °C, mientras que en Cartago los valores oscilarán entre los 13 °C y los 20,4 °C.

La región del Pacífico Norte presentará cielos despejados, vientos moderados y ambiente caluroso durante toda la jornada. En Nicoya, la temperatura mínima será de 20,2 °C y la máxima alcanzará los 35 °C, siendo una de las más altas del país.

En el Pacífico Central, el día amanecerá despejado. Por la tarde se presentará nubosidad parcial, sin precipitaciones significativas. Quepos tendrá una mínima de 23 °C y una máxima de 32 °C.

El Pacífico Sur mostrará características similares. Durante la mañana se observará cielo despejado y por la tarde se incrementará la nubosidad. Golfito oscilará entre los 21,1 °C y los 32 °C.

En el Caribe Norte, se esperan lluvias en la madrugada seguidas de cielos parcialmente nublados. Guápiles tendrá temperaturas entre los 22 °C y los 29 °C.

La zona norte tendrá condiciones similares al Caribe, con lluvias limitadas a primeras horas del día. En Ciudad Quesada se registrarán 17 °C de mínima y 24 °C de máxima.

Según el IMN, la disminución de los vientos favorecerá el incremento del calor en varias regiones del país, especialmente en el centro y norte del territorio.

Efemérides

En San José, el sol saldrá a las 5:56 a. m. y se ocultará a las 5:44 p. m. La fase lunar se dirigirá hacia luna nueva, con salida a la 1:10 a. m. y puesta a las 12:51 p. m.