Sucesos

Video muestra cómo fue el millonario robo a reconocido comercio en Valle de La Estrella

El OIJ capturó a 10 personas vinculadas y solicita colaboración para dar con un sospechoso en fuga. Video muestra cómo operó la banda criminal.

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Por Yucsiany Salazar
Robo quedó captado en cámaras de seguridad.
Robo quedó captado en cámaras de seguridad. (OIJ/Captura de pantalla)







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Millonario roboOIJLimón
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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