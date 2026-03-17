Video muestra cómo fue el millonario robo a reconocido comercio en Valle de La Estrella

Un video del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) muestra el momento en el que al menos seis sujetos irrumpieron en un comercio en Valle de La Estrella, Limón, para cometer un millonario robo.

En las imágenes captadas por cámaras de seguridad, se observa a los sospechosos utilizar herramientas para levantar la cortina de metal e ingresar a la casa comercial, el pasado 29 de junio de 2025 a la 1:58 a. m.

Una vez dentro, los sujetos se distribuyeron por el local, sustrajeron múltiples teléfonos celulares y abrieron la caja fuerte.

A raíz de este y otro robo en Río Banano días antes, el OIJ y la Fiscalía ejecutaron diversos allanamientos en Limón y San José este martes 17 de marzo con el objetivo de capturar a 11 sospechosos vinculados a la banda.

Según precisó Vladimir Muñoz, subdirector del OIJ, el grupo mantenía una división de funciones sofisticada que incluía el reclutamiento de empleados de los almacenes y del contacto en el MSP y usaban un equipo sofisticado de oxiacetileno para acceder donde estaban las cajas fuertes.

“De los dos eventos que se tiene se estima que lograron sustraer aproximadamente de ¢29 millones, solamente en dos eventos”, agregó el subdirector del OIJ.

10 detenidos y uno en fuga

Tras los operativos en Limón 2000, Pacuare Viejo, Búfalo, Valle La Estrella, Corales y Pococí; así como en Hatillo y Patarrá de Desamparados, las autoridades confirmaron la detención de 10 personas, mientras que una permanece en fuga.

Los detenidos fueron identificados por sus apellidos y edades:

Hombre de apellido Lamas, de 28 años.

Hombre de apellido Morales, de 36 años.

Hombre de apellido Grajal, de 23 años.

Hombre de apellido Chaves, de 26 años.

Hombre de apellido Trejos, de 25 años.

Hombre de apellido Esquivel, de 20 años.

Hombre de apellido Wilson, de 28 años.

Hombre de apellido Brown, de 29 años.

Hombre de apellido Mathurin, de 30 años.

Hombre de apellido Vallejos, de 31 años.

La Policía Judicial solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar al sospechoso que aún no ha sido capturado: un hombre de apellido Lamas, de 36 años.

OIJ solicita colaboración para dar con el sospechoso en fuga. (OIJ/OIJ)

Si usted tiene información, puede comunicarse a la línea confidencial del OIJ que se muestra en la imagen.