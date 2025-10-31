Venganza o rito de iniciación habrían motivado a adolescente a atacar policía

Agentes del OIJ de Batán allanaron una propiedad en B-Line de Matina, Limón, donde se sospechaba estaba un menor de 17 años, sospechoso del intento de asesinar a un policía.

El 24 de octubre, alrededor de las 2:30 p.m., un oficial de la Fuerza Pública de apellidos Umaña Salazar sobrevivió a los disparos que recibió en la parte posterior del cuello y en una de sus extremidades, mientras realizaba notificaciones en Batán de Matina, Limón.

Los dos agresores que lo atacaron viajaban en moto y huyeron de inmediato de la escena. Sin embargo, las pesquisas posteriores permitieron identificar al acompañante del conductor como el autor de los disparos; se trata de un adolescente de 17 años cuya vivienda fue allanada este viernes por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Batán y la Fiscalía.

Al parecer, el adolescente había sido requisado minutos antes por el oficial de Fuerza Pública y por eso habría decidido balearlo, como posible retaliación.

La hipótesis se logró luego de que un investigador judicial acudiera a la clínica de Batán, donde entrevistó al oficial herido, quien relató que ese viernes, horas antes del ataque, había participado en labores de control policial en la zona de Miluka, donde junto con otro compañero y oficiales de Tránsito abordaron a dos sospechosos que se desplazaban en motocicleta.

“Este antecedente cobra relevancia, pues el propio ofendido señaló que esos sujetos se mostraron inconformes con la actuación policial, lo que refuerza el móvil del ataque ocurrido horas después”, detalla el expediente.

El subdirector de la Fuerza Pública, Guillermo Valenciano, explicó que el menor involucrado en el ataque sería miembro de la estructura criminal liderada por el prófugo de la justicia Jonathan Pérez Méndez, alias Tan, sospechoso de tráfico de drogas, homicidios y otros delitos.

“Son parte de las líneas de investigación que se traen a nivel de inteligencia policial y en conjunto con el OIJ para lograr el objetivo, que es básicamente la captura de todos estos sujetos que están asociados a esta estructura de alias Tan, la cual opera en este sector, y que además tiene un conflicto territorial con la estructura de alias Curry (George Michael Paniagua)”, explicó Valenciano.

Otra de las hipótesis sobre el intento de asesinar al oficial del Ministerio de Seguridad quien labora como notificador, es que se pudo tratar de un ritual de iniciación en la estructura delictiva de alias Tan. “Es también parte de la información que se maneja inicialmente”, respondió Valenciano, al ser consultado sobre ese tema.

Agentes del OIJ de Batán allanaron una propiedad en B-Line de Matina, Limón, como parte de la investigación por la tentativa de homicidio de un policía. (Foto: Reiner Montero/Foto: Reiner Montero)

Testigos describieron a sicario

El informe incluye una amplia recolección de testimonios de personas presentes o cercanas al lugar de los hechos, las cuales aportan datos coincidentes sobre la dinámica del atentado y las características de los agresores. Una testigo manifestó haber escuchado seis o siete detonaciones y observó en las cámaras de un local a dos sujetos a bordo de una motocicleta, uno de ellos sin casco.

Dos mujeres coincidieron en que el oficial llegó en moto, saludó cordialmente y segundos después fue atacado por otro motociclista, cuyo acompañante le disparó en reiteradas ocasiones. Ambas confirmaron que escucharon aproximadamente seis detonaciones.

Otra testigo observó “claramente a los dos sujetos en una motocicleta pequeña tipo ZS o similar” y que el acompañante era un joven de piel trigueña clara, cabello oscuro y sin casco, quien efectuó los disparos con un arma negra tipo pistola.

Un vecino “describió al tirador como un joven de entre 20 y 25 años, delgado, cabello corto rizado, trigueño, sin barba, ni bigote, lo cual coincide nuevamente con las características físicas del menor imputado” añade el texto.

Por último, otra mujer describió que el atacante vestía con camiseta negra y short oscuro y que fue él quien disparó.

Un oficial de la Fuerza Pública, de apellidos Umaña Salazar, quien labora como notificador, fue baleado por un menor de 17 años, mientras hacía su trabajo en el centro de Batán, en Matina de Limón. (Reiner /Foto: Reiner Montero)

Cámaras captaron ataque

Los agentes judiciales también recolectaron varios videos de cámaras en cuatro puntos estratégicos. El análisis de dichos registros permitió visualizar la secuencia completa del ataque.

Uno de los dispositivos captó cuando el oficial se estacionó frente a un negocio, se retiró el casco y de inmediato los sospechosos se colocaron detrás de él. “El acompañante extiende el brazo y realiza la primera detonación a la altura de la cabeza. En los segundos siguientes se aprecia el fogonazo del arma, el humo del disparo y la huida inmediata de los agresores hacia el sur”.

El informe subraya que el ataque se produjo a 300 metros de la delegación de Fuerza Pública y a 400 de la sede del OIJ de Batán, “lo que demuestra la audacia, desprecio por la autoridad y alto grado de peligrosidad de los agresores, quienes actuaron a plena luz del día en un sector comercial con múltiples transeúntes, poniendo en riesgo no solo la vida del oficial, sino la seguridad de terceros inocentes”, reprocha el agente judicial a cargo del informe.

El OIJ y la Fiscalía ejecutaron la madrugada del viernes cuatro allanamientos en Batán y B-Line con el fin de detener al adolescente; sin embargo, no fue localizado, mientras que el conductor de la motocicleta permanece sin identificar.

En uno de los sitios intervenidos detuvieron a un presunto sicario de la organización de alias Tan, se trata de un sujeto de apellidos Esquivel Tercero, quien era requerido por por venta de drogas y homicidio.

Detenido presunto sicario en Batán