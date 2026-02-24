Vehículo se estrella contra panadería Musmanni en Desamparados y provoca destrozos

Un vehículo chocó contra una sucursal de la Musmanni en San Rafael Arriba de Desamparados.

Un vehículo chocó contra un establecimiento de la panadería Musmanni, ubicado en San Rafael Arriba de Desamparados.

El accidente ocurrió alrededor de las 8 p. m. de este lunes, frente al parque Lucas Ulloa, en el centro de la localidad. Por razones que aún se investigan, según información preliminar, el automóvil se salió de la vía e impactó contra la estructura del local.

El choque causó daños principalmente en la parte externa del comercio, incluyendo vidrios y mobiliario.

No se reportaron personas heridas. Oficiales de la Fuerza Pública acudieron al sitio para recabar datos de las personas involucradas y coordinar la atención del incidente.