Vehículo se estrella contra panadería Musmanni en Desamparados y provoca destrozos

No se reportaron personas heridas

Por Sebastián Sánchez
Un vehículo chocó contra una sucursal de la Musmanni en Desamparados.
Un vehículo chocó contra una sucursal de la Musmanni en San Rafael Arriba de Desamparados. (Sebastián Sánchez/La Nación)







