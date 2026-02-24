Vehículo se estrella contra panadería Musmanni en Desamparados y provoca destrozos

Un vehículo chocó contra un establecimiento de la panadería Musmanni, ubicado en San Rafael Arriba de Desamparados.
El accidente ocurrió alrededor de las 8 p. m. de este lunes, frente al parque Lucas Ulloa, en el centro de la localidad. Por razones que aún se investigan, según información preliminar, el automóvil se salió de la vía e impactó contra la estructura del local.
El choque causó daños principalmente en la parte externa del comercio, incluyendo vidrios y mobiliario.
No se reportaron personas heridas. Oficiales de la Fuerza Pública acudieron al sitio para recabar datos de las personas involucradas y coordinar la atención del incidente.