Vehículo con cargamento de contrabando choca con tráiler

El MSP decomisó más de 1.100 unidades de licor y 1.500 paquetes de cigarrillos de contrabando en Quepos, luego de que el sospechoso de transportarlo chocara contra un tráiler.

Una persecución en Quepos, Puntarenas, culminó con el decomiso de un cargamento de 178 litros y 1.129 unidades de licor de contrabando, según informó este domingo el Ministerio de Seguridad Pública (MSP).

De acuerdo con la cartera, la intervención se originó tras una denuncia ciudadana que alertó a los oficiales que realizaban patrullajes preventivos en la zona sobre un vehículo que, presuntamente, transportaba bebidas alcohólicas de ingreso ilegal.

Poco después, los policías detectaron un automotor que circulaba a alta velocidad y le ordenaron detenerse. No obstante, según el MSP, el conductor desatendió las señales de los oficiales e invadió el carril contrario, lo que provocó una colisión contra un tráiler.

Licor de contrabando

Tras el incidente, los agentes incautaron el cargamento de licor, así como 1.500 paquetes de cigarrillos de contrabando.

El Ministerio de Seguridad Pública no precisó detalles sobre la identidad del conductor, las consecuencias del choque ni si hubo personas detenidas como resultado del operativo.