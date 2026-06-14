Sucesos

Vehículo con cargamento de contrabando choca con tráiler

El decomiso se produjo tras una persecución policial

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Por Arianna Villalobos Solís
en la imagen el licor de contrabando
El MSP decomisó más de 1.100 unidades de licor y 1.500 paquetes de cigarrillos de contrabando en Quepos, luego de que el sospechoso de transportarlo chocara contra un tráiler. (Ministerio de Seguridad Pública/Ministerio de Seguridad Pública)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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