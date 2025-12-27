Vehículo cae por ladera en Ciudad Quesada; dos jóvenes fallecen

Dos jóvenes de 20 años perdieron la vida, la madrugada de este sábado, luego de que el vehículo en el que viajaban se saliera de la vía y cayera en una ladera en La Llanada de Ciudad Quesada, San Carlos, sobre la ruta 140.

El hecho se registró a 300 metros de la cervecería, a eso de las 12:55 a. m. El conductor del automóvil marca Hyundai, en el que viajaban cuatro personas, perdió el control.

El chofer, de apellido García, salió expulsado del automóvil y socorristas de la Cruz Roja Costarricense lo declararon fallecido en el lugar.

Otro de los ocupantes, de apellido Bolaños, fue trasladado en condición grave al Hospital San Carlos, donde falleció a eso de las 4 de la mañana.

Los otros dos pasajeros están en condición estable.

Se presume que, poco antes del accidente, los jóvenes compartieron con varios amigos en el parque de Ciudad Quesada y que, en apariencia, se dirigían hacia un mirador cercano cuando ocurrió el percance.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial realizaron el levantamiento de los cuerpos e iniciaron las diligencias para determinar las causas del accidente.

Dos jóvenes de perdieron la vida luego de que el vehículo en el que viajaban se saliera de la vía y cayera en una ladera en La Llanada de Ciudad Quesada.