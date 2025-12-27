Sucesos

Vehículo cae por ladera en Ciudad Quesada; dos jóvenes fallecen

Cuatro muchachos, en apariencia, se dirigían a un mirador cuando ocurrió el accidente

EscucharEscuchar
Por Edgar Chinchilla, corresponsal de GN y Natalia Vargas
Accidente en Pocosol
El carro cayó a una ladera de aproximadamente 20 metros. (Edgar Chinchilla/Corresponsal)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Accidente de tránsitoSan CarlosCiudad Quesada
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.