Una llamada falsa en Upala movilizó ambulancias y equipos de rescate; este fue el alto costo

La falsa alarma se generó en Upala, Alajuela, con un supuesto deslizamiento con personas atrapadas.

La Cruz Roja Costarricense emitió un recordatorio tras la falsa alarma registrada esta mañana en Upala, señalando que este tipo de llamadas no solo implican un gasto económico, sino también un riesgo para la atención de emergencias reales.

En la supuesta emergencia se alertó sobre un deslizamiento que habría colapsado una vivienda con cinco personas atrapadas. Sin embargo, la llamada fue calificada como una “falsa alarma”.

Según la institución, en menos de una hora invirtieron más de ¢400.000, y movilizaron más de seis vehículos y doce cruzrojistas, quienes podrían haber estado atendiendo situaciones de verdaderas emergencias.

“Una llamada falsa no solo cuesta dinero. Cuesta tiempo, moviliza ambulancias, equipos de rescate y a nuestros cruzrojistas que podrían estar salvando una vida real”, advirtieron desde la Cruz Roja.

La institución hace un llamado urgente al buen uso del servicio de emergencias, instando a la población a reportar solo incidentes auténticos para garantizar una atención eficiente y oportuna.