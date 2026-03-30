Una discusión en cancha terminó con un menor herido por arma de fuego

Un menor de 14 años fue herido durante una discusión en una cancha en Ipís; otro adolescente resultó baleado en Alajuelita. Imagen con fines ilustrativos.

Dos menores de edad resultaron heridos en balaceras ocurridas en Goicoechea y Alajuelita este domingo 29 de marzo.

El primer caso se registró en Ipís de Goicoechea, San José, pasadas las 3:30 p. m., cuando un menor de 14 años se encontraba en una cancha y, en apariencia, se produjo una discusión entre varios sujetos.

Según la información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), durante el altercado uno de los involucrados sacó un arma de fuego y disparó en múltiples ocasiones, resultando herido el menor, quien presenta impactos en el brazo y el tórax.

Minutos después, oficiales de la Fuerza Pública detuvieron a dos hombres, de 20 y 26 años, quienes figuran como sospechosos del hecho.

Otro caso en Alajuelita

El segundo incidente ocurrió en la noche en Alajuelita, San José, donde un menor de 16 años fue herido por arma de fuego.

De acuerdo con el reporte, el adolescente se encontraba en vía pública cuando fue abordado por dos hombres, quienes le dispararon en una ocasión, impactándolo en el pie.

En este caso, de momento no se reportan personas detenidas.

Ambos hechos se encuentran en investigación por parte de las autoridades judiciales.